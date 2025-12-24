勞保基金警訊2031年恐破產！ 專家籲：別像2012年「擠兌」更傷害自己

圖/TVBS

勞保基金面臨破產危機，許多上班族開始重視退休財務規劃。上班族Heidi表示，股市數字跳動關係到現在與未來的生活規劃，尤其在勞保基金水位令人擔憂的情況下，更需要靠自己做投資理財。原本預估2028年破產的勞保基金，經勞動部重新精算後延後至2031年，但仍令民眾憂心。專家指出，勞保給付金額增加主要受最低工資提高及消費者物價指數連動影響，建議政府可參考日本經驗延後退休年齡並鼓勵企業回聘退休員工。

勞保基金入不敷出，專家認為延後退休年齡可解。圖/TVBS

上班族Heidi分享，自己平時忙於工作，晚上才有時間追蹤美股相關資訊，固定每天做功課研究股票。她認為勞保基金很可能會破產，因為入不敷出且基金收益可能不如預期，所以從五六年前這議題開始出現時，就開始投資基金和股票，為自己的退休生活做準備。Heidi表示，有了小孩後，理財規劃與過去單身時大不相同。單身時只需考慮個人儲蓄，但有小孩後需要規劃教育基金和全家保險費等支出，使用錢的項目變多，規劃必須更加謹慎。尤其現在平均壽命拉長，更需重視退休財務計畫。

勞保基金從2017年開始出現收支失衡，近年來靠政府撥補支撐。原本2021年推估勞保基金將在2028年破產，如今經勞動部重新精算後，破產時間點延後到2031年。預計到2025年底，將有超過半數退休勞工月領2萬元以上，使本就吃緊的勞保基金負擔更加沉重。保經保險理財公司董事長吳鴻麟表示，國內不同職業類別的退休金算法不一致，未來政府必須提撥預算補助各種人口的退休準備。他認為年金改革是必行措施，雖然無法讓所有人完全滿意，但可以達到大家能接受的程度，減少社會問題。

台大國發所副教授辛炳隆解釋，勞保給付金額增加有兩個原因：一是最低工資不斷提高，導致投保薪資增加；二是勞保老年給付金額計算與消費者物價指數掛鉤，當CPI年增率累計超過5%就必須調升。這兩大因素都無可避免。針對解決方案，吳鴻麟建議可參考日本將退休年齡延至70歲的做法。他指出台灣目前仍以65歲為強制退休年齡，雖然政府鼓勵企業延長至70歲，但多數企業不願意，因為高齡員工薪資較高。他建議政府可鼓勵企業以月聘或兼職時薪方式回聘退休員工，這也能幫助解決老人獨居和健康醫療等社會問題。

辛炳隆則建議勞工朋友不要像2012年一樣產生擠兌現象。他解釋，只要領年金超過八年，領取的總金額就會比一次領取多，2012年許多選擇一次領取的勞工後來都感到後悔。為避免勞保基金破產，朝野立委主張將政府撥補入法，明訂每年補注金額不得少於1000億元，讓政府能兌現責任。

