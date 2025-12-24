勞保基金「2031年恐破產」 專家籲：別擠兌害自己

勞保基金面臨長期財務壓力，引發上班族對退休保障的高度關注。（示意圖／翻攝自pexels）





勞保基金面臨長期財務壓力，引發上班族對退休保障的高度關注，尤其在勞保基金水位令人憂心的情況下，更必須及早為自己準備退休財源。根據最新精算結果，原預估將於2028年用罄的勞保基金，經勞動部重新計算後，破產時間點延後至2031年，但整體趨勢仍不容樂觀。對此，專家也示警別重演2012年的「擠兌」現象。

勞保基金自2017年起出現收支失衡，近年主要仰賴政府撥補支撐。推估到2025年底，將有超過半數退休勞工每月領取2萬元以上年金，使基金支出壓力持續加重。

總統賴清德日前也指出，根據在野黨強行通過的《財劃法》版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5638億元，未來也勢必年年如此。這不僅直接違反《公共債務法》的上限規定，更將導致中央政府財政瀕臨崩潰，「各位國人同胞，這個反年改的法案實施後，我們的年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元，但勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，將因此成為犧牲品」。

根據《TVBS》報導，台大國發所副教授辛炳隆分析，勞保給付金額上升主要有兩大原因，其一是最低工資逐年調升，帶動投保薪資提高；其二是老年年金給付與消費者物價指數（CPI）連動，只要累計漲幅超過5%便須調整，這些因素皆難以避免。他也提醒勞工，不必重演2012年的「擠兌」現象，因為只要領取年金超過8年，總金額仍會高於一次請領。

在制度改革方面，有專家建議可參考日本經驗，將退休年齡延後至70歲，並鼓勵企業以月聘或兼職方式回聘退休員工，以降低人事成本，同時改善高齡就業與獨居問題。對此，勞動部表示支持將政府撥補制度入法，但受限於《財政紀律法》，無法明訂固定金額，未來仍將爭取每年撥補超過千億元。

