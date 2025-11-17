勞保基金10年後收支逆差達6千億？勞動部2個月內提報告
勞保基金是否走向破產，多年來引發關注。立法院社福衛環委員會今天(17日)審查「勞工保險條例」，多位立委提案修法，有立委指出，勞保基金10年後收支逆差恐達新台幣6千億，希望勞動部能夠承諾每年至少政府撥補1300億。對此，勞動部長洪申翰表示，他支持「撥補」兩字法制化，但無法保證金額，至於勞保基金的收支問題，會在2個月內提報告。
立法院社福及衛環委員會17日邀請勞動部長洪申翰列席，審查勞工保險條例、就業服務法部分條文修正草案。朝野立委提案，增列政府撥補為勞工保險基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1000億元；另外，勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任等。
洪申翰在答詢時表示，撥補政策是政府目前在做的，將「撥補」兩個字入法，勞動部原則上同意，但沒有辦法保證金額，主要是因為財政紀律法有明定；主計總處官員也進一步補充，勞保是社會保險，制度設計本來就是由雇主、勞工以及政府共同面對財務責任，因此仍必須考量政府整體的收支結構。
國民黨立委王育敏指出，以勞保基金的收支表來看，由於勞工的保費收入不會更動，目前每年大約4500億，而中間的落差目前靠的是「撥補」，而如果勞動部不承諾，未來每年可以和去年一樣，撥補金額達到1300億，10年後逆差將達到6千億，16年後達到1兆。洪申翰表示，會在2個月內提報告。洪申翰說：『(原音)所以我才說我們當然希望極力爭取撥補，甚至也希望爭取撥補的金額能夠高於現在撥補的金額。第二個其實這幾年，我們其實在基金的投資上面，其實也有很大的斬獲，這也讓我們現在整體的基金的水位，現在其實到了1兆2，超過1兆2了，像今年可能也增加了超過2000億，那所謂除了撥補跟基金的投資，其實都是在我們需要盡量去維持這個基金水位，我覺得很明確且具體的做法。』
勞保基金從2017年起便出現保費收入不足以負擔給付支出的「收不抵支」，並從2017年的276億、擴大至2024年的665億元，而今年光是前9月收不抵支就達525億元，預估全年可能會突破700億元。(編輯：宋皖媛)
