勞保基金2031恐破產！黃揚明：下任總統就會碰到的國家危機

立法院12日三讀通過停砍公教年金，民進黨批評此舉恐讓退撫基金提前破產。媒體人黃揚明指出，勞保基金預估將於2031年破產，是下一任總統任期就會碰到的重大國家危機，他認為，任何政黨處理年金改革，不談勞工這一塊，就是不負責任。

「要談年金改革，就不能不把勞工的年改拿出來講」，黃揚明表示，執政黨說，昨天三讀的軍公教退休年改法案會讓退撫基金提前於2042~2046年破產，全民負債3萬元等等。但別忘了，勞保基金目前估算是將於2031年破產，這是6年後，也就是下一任總統任期就會碰到的重大國家危機，而近期政府唯一的改革方案叫做「政府撥補、負最終責任」。

黃揚明指出，勞保基金破產後，所有勞保退休金由全民負擔，以去年度支出規模達5千億來計算，全民在勞保破產後，1年至少要增加負債2.1萬元，2年以上就超過3萬元，「任何政黨處理年金改革，不談勞工這一塊，就是不負責任。」

