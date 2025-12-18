勞保天花板凍9年！繳43年才月領3萬 三分之一勞工被「合法低報」

財經中心／楊惟甯報導

有1/3勞工薪資被合法低報。（示意圖／pexels）

勞保投保薪資最高級距4萬5800元，至今已9年未見調整，估計全台約三分之一勞工薪資被「合法低報」，未來退休保障遭到壓縮。時代力量指出，現行勞保投保薪資天花板與勞工實際所得嚴重脫節，呼籲政府正視制度失衡，啟動全面檢討；對此，勞動部長洪申翰今（18）日作出回應。

時代力量指出，勞保退休金是多數勞工退休後的重要經濟支柱，但現行制度關鍵問題就在於「勞保最高投保薪資級距」長期凍結，無論實際月薪多高，只要超過4萬5800元，投保薪資與未來退休金的計算基準一律以此封頂，導致高薪勞工的保障被鎖死在同一水準。時力試算，若勞工自大學畢業起就以最高級距投保，必須不間斷累積43年年資，退休後才「勉強」有機會月領3萬元，但去年全台僅約7%的退休勞工達到這項門檻。

廣告 廣告

從勞保局統計數據來看，更有超過一半的退休勞工，每月實領勞保退休金不到2萬元；即使再加計個人勞退金，合計也僅能勉強湊近3萬元。時力直言，這樣的收入水準，根本無法支撐一個有尊嚴、安穩的退休生活。

勞保天花板凍9年，繳43年才月領3萬。（示意圖／資料照）

回顧歷史，近20年來勞保最高投保薪資僅在2006年與2016年調整過兩次，從4萬2000元、4萬3900元微幅上修至現行4萬5800元，距離上一次調整已過9年。與此同時，受天花板限制的勞工人數卻快速攀升，從約160萬人暴增到超過300萬人，等於全台約三分之一勞工的「真實薪資」被合法低報。

「台灣勞工數十年的血汗與努力，換來的卻是被制度強行打折的退休保障。」時力強調，天花板早該檢討卻遲遲難以推動，原因之一在於勞保保費中雇主負擔約七成，一旦調高級距，企業成本將同步增加，資方團體因此多所反對。時力提到，過去勞動部曾規劃將上限一口氣提高到4萬8200元，最終也在壓力下被迫縮手。

除了勞資成本，目前勞保收支嚴重失衡，保費收入不足以支應年金給付，甚至出現「收越多、虧越多」的結構性困境也是一大問題。精算報告顯示，若要維持長期財務平衡，合理保費費率應達17.19%，但現行費率僅11.5%，且法定上限為12%。在此情況下，若未同步推動年金改革，勞保財務黑洞勢必擴大，投保薪資天花板也恐越卡越死，最終受害的仍是基層勞工。

因此，時力呼籲，面對攸關千萬勞工未來的年金改革，立法院不能只剩下口水戰，朝野應盡速啟動勞保改革，將勞保薪資上限調整至合理金額，真正還給勞工一個有保障的退休生活。

針對勞保投保薪資最高級距9年未調整一事，洪申翰表示目前尚無具體調整時程。（圖／資料照）

對此，勞動部長洪申翰今（18）日在立法院衛環委員會會前受訪表示，政府近年已持續加大對勞保基金的撥補力道，目前每年撥補金額已超過1200億元；自前總統蔡英文任內至總統賴清德上任後，行政院也已規劃超過5000億元預算挹注勞保基金，展現政府對勞保財務負責的立場。他強調，撥補力道仍須視中央政府整體財政能力而定，唯有維持財政穩健，才能確保對千萬勞工權益的長期保障。

另針對勞保投保薪資最高級距9年未調整一事，洪申翰坦言，社會各界確實期待勞動部重新檢討相關制度，但投保薪資上限一旦調整，將直接影響勞保基金收支結構與長期財務情境，牽動層面廣泛，勞動部必須審慎評估、通盤考量，目前尚無具體調整時程。

更多三立新聞網報導

退休金「月領vs.一次領」怎選？ 過來人吐隱憂：沒好下場

房市年底將翻盤？降息預期升溫 他拋「3大利多」：入場好時機

6旬教職夫妻存1200萬退休 「過度自信」2年剩不到一半

夫妻財產一體？老公癌末快死了 妻「先領存款」被判刑…律師曝原因

