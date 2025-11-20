勞保安啦！行政院修正勞工保險條例 政府每年撥補「負最後支付責任」入法了

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

別再害怕勞保財務不穩。行政院會今（20）日通過勞動部擬具《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案，明定勞工保險財務由中央政府負最後支付責任的立場，全案將函請立法院審議。

行政院通過勞工保險條例修正案，政府每年撥補並負最後支付責任。（圖／行政院）

行政院長卓榮泰指出，勞工保險是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起，開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達新臺幣1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

卓榮泰指出，這次修法將政府現行每年撥補的作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾。

卓榮泰表示，本法案送請立法院審議後，請勞動部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，希望早日完成修法程序。

這次勞保修法重點如下：第一、明定政府撥補為勞工保險基金來源，其金額於該條例本次修正施行後，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之。此條修正條文第66條。



第二、勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，該條例本次修正施行後，由中央主管機關定期檢討。此條修正條文第69條。

