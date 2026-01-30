勞保局今連發6筆補助！國保喪葬給付「近10萬入帳」

勞保局發錢了，今（30日）有多筆補助款項入帳，包括國民年金保險老年年金、保險喪葬給付、身心障礙（基本保證）年金、遺屬年金等，符合資格的民眾記得刷存摺確認。

根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月30日入帳的款項有，產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。

其中，在「國民年金保險喪葬給付」方面，被保險人若在國民年金加保期間、也就是65歲前死亡，支出殯葬費的人即可提出申請。給付標準為死亡當月的國民年金月投保金額一次發給5個月，以目前月投保金額1萬9761元計算，給付金額可達9萬8805元。

勞保局提醒，若5年內未完成國民年金保險喪葬給付的申請程序，將不予給付。民眾如符合請領資格，應記得查看存摺或銀行APP確認款項入帳。

