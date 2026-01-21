勞保局出手！「3職業工會」欠費遭列黑名單 會員自保方式曝光

生活中心／李紹宏報導

勞保局近日發布最新清查結果，截至1月16日，全台共有3家職業工會遭依法列入「黑名單」，原因是長期積欠勞保費及職災保險費。勞保局已對所屬會員暫停各項保險給付，並呼籲勞工停止向這些工會繳納保費，以免蒙受損失。

3家職業工會積欠勞工保險，遭勞保局列黑名單。（圖／資料照）

「3家職業工會」黑名單曝光 會員勿再交錢

據勞保局指出，本次遭列黑名單的工會分布於桃園及台南，分別為：桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會（桃園區）、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（桃園區）、大台南宗教服務職業工會（安南區）。

勞保局表示，針對這3家欠費工會已移送行政執行，並嚴正警告，若工會人員涉及挪用或侵占保險費，將移送檢調單位偵辦。依據《刑法》業務侵占罪，違者除面臨有期徒刑外，不法所得亦將沒收。

此外，根據《勞工保險條例施行細則》第40條、《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，工會欠費達2個月即禁止預收保費。由於上述工會皆已達標，勞保局提醒會員切勿再交錢給這些工會。

會員申請給付被擋？憑「繳費證明」照樣領

針對受影響的會員，勞保局說明，若申請給付時遭暫停，只要能提供繳費證明（如收據、匯款單等），證明已將保費交給工會，權利將不受影響，勞保局仍會依法發給給付。若無法提供證明，則需先補繳個人負擔部分的保費後，才能領取給付。

最後，勞保局呼籲，勞工應關注所屬工會的運作與財務狀況，出席會員大會行使權利，且每次繳費後務必索取正式收據並妥善保存。同時，工會理監事應盡監督之責，公開財務資訊，共同維護會員權益。

