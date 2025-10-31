勞保局發錢了！今發「6津貼」近10萬入帳

▲根據勞動部勞工保險局的行事曆顯示，今（31）日將有多筆津貼發放。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 根據勞動部勞工保險局的行事曆顯示，今（31）日將有多筆津貼發放，包括產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助，還有國民年金保險的喪葬給付及老年年金給付等。有資格申請的民眾記得查看存摺是否已經入帳。

根據勞保局網站指出，只要被保險人在65歲之前的國民年金加保期間內過世，支出殯葬費的相關人士可以申請喪葬給付。給付金額是根據被保險人過世當月的投保金額來計算，一次性提供相當於五個月投保金額的款項。不過，若被保險人是在退保後或65歲以後去世，由於當時已非保險身份，因此不符合申請資格。

另外，勞保局進一步說明，從2023年1月起，國民年金保險的投保金額已調整至每月1萬9761元。如果被保險人是在新制前死亡，喪葬給付金額會以舊制金額1萬8282元計算，總計可領9萬1410元；若是在新制後死亡，則給付金額將提高至9萬8805元。

勞保局說明，若被保險人於112年1月15日參加國保期間死亡，則喪葬給付金額為1萬9761元×5＝9萬8805元；如果被保險人於111年10月31日參加國保期間死亡，支出殯葬費的人於112年1月20日申請喪葬給付，因為被保險人死亡時的國保月投保金額為1萬8282元，所以喪葬給付金額為1萬8282元×5＝9萬1410元。

勞保局特別提醒，喪葬給付的申請期限為被保險人死亡次日起的五年內，逾期將無法受理。符合資格的民眾務必留意時效，儘早申請，以確保自己的權益。

