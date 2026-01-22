即時中心／廖予瑄報導

快檢查戶頭！勞工保險局的行事曆指出，今（22）日為「國民年金保險生育給付」入帳日，只要女性被保險人在國民年金有效加保期間懷孕、分娩或早產，或是在退保後1年內，因同次懷孕而分娩或早產，且未請領其他社會保險生育給付，就可以向勞保局申請國民年金生育給付，「一次發給相當於國民年金月投保金額2個月的金額」；今年1月1日新制上路後，分娩或早產的女性更可以領滿10萬元補助，且生產雙胞胎、多胞胎者，將按比例增給，因此「生越多，領越多」！

廣告 廣告

今日為「國民年金保險生育給付」入帳日，只要符合條件的婦女，都可以用3種方式申請補助，金額將達10萬元。

誰可以領「國民年金保險生育給付」？

沒有領過其他社會保險生育給付（如：勞保、農保）的婦女，並符合下列2種條件：

1、在國民年金有效加保期間懷孕、分娩或早產者。

2、在國民年金有效加保期間懷孕，且在退保後1年內，因「同一次懷孕」而分娩或早產者。

可以領多少錢？

給付標準按被保險人分娩或早產當月的投保金額，「一次發給2個月生育給付。」另外，今年1月1日新制上路後，政府會用公務預算，將補助金額補足到「10萬元」。分娩、早產為雙胞胎以上，則會按比例增給，因此「生越多，領越多」！

已經生過了，還能補領嗎？

可以！依照「國民年金法施行細則」第44條之3及衛生福利部2024年4月15日函釋放寬，自函釋發文日起 5年內，符合下列條件者，也可以追溯申請。

1、在加保期間懷孕

2、退保後1年內生產

3、當時沒領到生育給付

最重要的是，「怎麼申請」？



申請方式有3種，擇一辦理即可：

1、向戶政事務所辦理子女出生登記時，同時申請（最方便）：被保險人僅須備妥本人之國內金融機構或郵局存簿帳戶資料，透過戶政事務所通報申請（按：請確認戶政事務所人員列印之「戶政事務所通報申請勞保/國保（含無保別）生育給付及補助跨機關服務申請書」，無誤後簽名或蓋章）。

被保險人如因故無法親自辦理，應填妥委託書後交由受託人代為申請（按：受託人應出具委託人及受託人雙方附有照片之身分證明文件正本，供戶政事務所人員查核身分）。

於戶政司全球資訊網線上辦理出生登記時，也可同時申請生育給付（線上申辦網址）。

2、網路申請：使用勞保局「e化服務系統-個人申報及查詢」線上申請，不受勞保局上、下班時間之限制。

3、紙本郵寄或親送勞保局：

應備書件如下（毋須檢附戶籍謄本）：

◆填妥「國民年金生育給付暨加給補助/未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母生育補助申請書及給付收據」各項資料，並在指定欄位黏貼好匯款帳戶之存簿封面影本（按：要有戶名及帳號，且限本人之國內金融機構帳戶，勿使用公司戶、外匯或黃金存摺帳戶）。

◆嬰兒出生證明書（已辦理出生登記者免附）。

◆如果是早產或死產者，應檢附醫療院所或領有執業執照之醫師、助產人員所出具之證明書（按：需載明產婦之姓名、出生年月日及國民身分證統一編號等基本資料，以及早產或死產日期、胎兒妊娠週數或嬰兒體重或最終月經日期等）。

◆在加保有效期間懷孕，於保險效力停止後1年內因同一懷孕事故而在國外分娩或早產者，應另檢附因該次懷孕事故曾在我國醫院或診所就診之診斷證明書；如提供我國診斷證明書有困難者，得檢附在國外醫院或診所就診之相關證明文件（前述證明文件均須載有就診日期及懷孕週數或最終月經日期）

◆持國外出生證明書者，除應檢附被保險人護照影本外，並應經下列單位驗證：

A. 於國外製作者，應經我國駐外使領館、代表處或辦事處驗證；其在國內由外國駐臺使領館或授權機構製作者，應經外交部複驗。

B. 於大陸地區製作者，應經大陸公證處公證及我國海峽交流基金會驗證。

C. 於香港或澳門製作者，應經我國駐香港或澳門之台北經濟文化辦事處驗證。

（按：證明文件為外文者，並應檢附經上述單位驗證或國內公證人認證之中文譯本）。

（已辦理出生登記者，得免附上述之證明文件）。

申請書件請以掛號郵寄到勞動部勞工保險局國民年金組（100023台北市中正區濟南路二段42號）或送交到勞保局各地辦事處。

原文出處：快新聞／勞保局發錢了！國保生育補助懶人包「可領滿10萬」 生越多領越多

更多民視新聞報導

「黑巧克力」真的會讓你變快樂 還能順便顧健康

壽司郎新分店「加收5%服務費」惹議 網質疑「變相漲價」：只有結帳需要店員

批「狼教練」查詢平台製造假安心 范雲點出制度破口仍在

