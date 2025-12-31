勞保局發錢了！ 一早入帳6筆 最高可領近10萬元





2025年即將畫下句點，勞動部勞工保險局也在年終最後一天送上「現金紅包」。根據勞保局行事曆，今（31）日一早同步撥付6項給付，涵蓋勞工與國民年金多項補助與年金，只要符合資格，款項將直接入帳，讓不少民眾在年底前「有感進帳」。

勞保局指出，今日發放項目包括「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」、「國保身心障礙年金併計勞保年資」、「國民年金保險老年年金」、「國民年金保險喪葬給付」、「國民年金保險遺屬年金」，以及「國民年金保險身心障礙（基本保證）年金」，多項款項同日入帳。

其中，國民年金保險喪葬給付，只要被保險人在65歲前、仍於國民年金加保期間內死亡，實際支出殯葬費用的人即可提出申請，一次可領取5個月給付。以現行月投保金額1萬9761元計算，喪葬給付金額高達9萬8805元，成為今日入帳金額最高的一筆。

不過，勞保局也提醒，若被保險人是在國保退保期間或65歲以後過世，因死亡時已非國保被保險人，將無法請領國保喪葬給付。此外，喪葬給付設有5年請求權時效，須在被保險人死亡次日起5年內提出申請，逾期將不予給付。

勞保局呼籲，符合資格的民眾可留意帳戶是否入帳，若有疑問可透過勞保局官網或服務專線查詢。歲末年終之際，這波「最後一天發錢」也為不少家庭帶來實質幫助。

