勞保局發錢！國保生育給付入帳 快刷存摺領近4萬元

勞保局發錢了！今（13）日是國民年金保險生育給付預定入帳日，符合資格且有申請的民眾最高可領取近4萬元，提醒務必在5年內提出申請，以免全數充公、錯失領取時機。

今（13）日是 國民年金保險生育給付預定入帳日 。

國民年金保險生育給付，為國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金的生育給付。

勞保局說明，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付，也就是3萬9522元，如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

此外，11月有多筆待發放的各項補助，包括11月14日國民年金保險喪葬給付預定入帳日；11月20日國民年金保險生育給付預定入帳日、農民月退休儲金入帳日、老農津貼入帳日；11月25日國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日、國民年金保險原住民給付預定入帳日。

11月27日勞保年金給付預定入帳日、災保年金給付預定入帳日、災保失能照護補助預定入帳日、勞退月退休金(首發+續發案)預定入帳日、國民年金保險生育給付預定入帳日；11月28日產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日、國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日、國民年金保險老年年金給付預定入帳日、國民年金保險喪葬給付預定入帳日、國民年金保險遺屬年金預定入帳日、國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日。

