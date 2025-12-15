勞保局發錢！ 國民年金保險喪葬給付「入帳近10萬」

勞動部勞工保險局12月共發放多筆款項，今（15）日為國民年金保險喪葬給付入帳日，提醒符合資格的民眾記得刷存摺確認，月底前還有16筆款項陸續發放。

勞保局說明，國民年金保險喪葬給付金額為被保險人死亡時之國民年金月投保金額的5個月給付。以2023年1月起的月投保金額1萬9761元計算，一次性給付金額為9萬8805元。

申請資格方面，被保險人需在國民年金加保期間（65歲前）死亡，且必須由支出殯葬費用的人提出申請。若被保險人在國保退保期間或65歲以後死亡，因非屬國保被保險人身分，則無法請領此項給付。勞保局特別提醒，國民年金保險喪葬給付設有5年請求權時效，必須在被保險人死亡次日起的5年內提出申請，逾期將不予給付。

此外，12月有多筆待發放的各項補助如下：

12/18

國民年金保險生育給付預定入帳

12/19

農民月退休儲金入帳、老農津貼入帳

12/24

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳、國民年金保險原住民給付預定入帳、國民年金保險生育給付預定入帳

12/30

勞保年金給付預定入帳、災保年金給付預定入帳、災保失能照護補助預定入帳、勞退月退休金(首發案)預定入帳

12/31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳、國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳、國民年金保險老年年金給付預定入帳、國民年金保險喪葬給付預定入帳、國民年金保險遺屬年金預定入帳、國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳

