勞保局1月補助一次看！老農津貼調至每月1萬、國保生育給付同步入帳

【緯來新聞網】勞動部勞工保險局2026年1月公告，當月將陸續發放包含國民年金保險生育給付、喪葬給付、勞保年金、國民年金，以及老農津貼在內的超過18筆款項，部分補助最高可達新台幣98,805元。勞保局提醒，部分給付具申請時效限制，逾期將無法請領。

根據勞保局行事曆，1月15日將匯出國民年金生育給付，女性被保險人在國保有效期間內分娩或早產，若未重複領取其他社會保險相同項目補助，將可申領一次性補貼。現行國保月投保金額為19,761元，給付標準為該金額的兩倍，即一次領取39,522元；若為雙胞胎則發給4個月金額，依此類推。



生育與喪葬給付申請有期限

依據《國民年金法》第28條規定，生育給付自分娩或早產次日起5年內需完成申請，逾期視為自動放棄權益。此外，若被保險人於加保期間懷孕，並於退保後1年內完成分娩，也可追溯請領，惟同樣需符合未重複領取其他保險補助的條件。



同樣具有5年申請期限的還包含國保喪葬給付。勞保局指出，若被保險人於65歲前、加保有效期間內身故，支出殯葬費用者可申請一次性給付，金額為死亡當月月投保金額乘以5。目前投保金額為19,761元，等於最高可請領98,805元。若為2025年或更早身故，將依當時適用金額計算。



老農津貼調整至每月1萬元

行政院於2026年1月15日通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案，將津貼額度由每月8,110元上調至10,000元。農業部表示，此舉考量物價上漲趨勢與長期生活支出壓力，預計超過53萬名年滿65歲的農漁民可受益。



老農津貼申領條件包括：年滿65歲，設籍國內，並於申請時為農保被保險人，且年資滿15年以上可領全額。若在2014年7月17日前已參加農保並持續加保，年資6個月以上但未滿15年者，則可領半額。漁民則須符合勞保與漁會甲類會員資格，且資格無中斷者始可請領。



符合條件者自申請當月起按月撥付，直至本人死亡當月為止。



勞保年金制度分三類

勞保年金分為老年年金、失能年金與遺屬年金三類，提供按月給付制度。年金給付依保險年資、投保金額與個人狀況核算，強調「保得越久，領得越多」。勞保局提醒民眾，應留意個別給付的申請時效與必要資料，以保障自身權益。



老農津貼自制度實施以來數度調整。2015年為每月7,000元，2023年增為8,110元，此次上調至10,000元，為近年最大幅度調整。農業部引用主計總處數據指出，過去10年消費者物價指數（CPI）累積成長逾10％，此次修法旨在讓補助更貼近實際生活開支。



勞保局網站亦同步更新常見Q&A與線上申請管道，民眾可透過自然人憑證或健保卡至e化平台提出申請，也可攜帶相關資料前往戶籍地鄉鎮市區公所或勞保局分支機構辦理。

