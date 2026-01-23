勞保局2津貼8000元入帳！月底還有11筆給付

▲勞保局「2項津貼」今（23）日入帳，提醒符合資格的民眾，儘速透過網路銀行或存摺明細確認款項，確認是否到帳。（圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 勞動部勞工保險局今（24）日發放國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付，提醒符合資格的民眾，儘速透過網路銀行或存摺明細確認款項，確認是否到帳。

國民年金保險老年基本保證年金，為民國32年10月1日 以前出生國民，在國內設有戶籍，且最近3年內每年居住超過183日，而無下列規定之一者，得請領老年基本保證年金，自申請且符合條件之當月起按月發給，113年1月起每月4,049元至死亡當月為止。



國民年金保險原住民給付給付標準，為國內設有戶籍且年滿55歲之原住民，於國民年金法施行後，得請領「原住民給付」，自113年1月起每人每月4,049元 。從申請且符合條件的當月起開始按月發給至年滿65歲前一個月為止。

勞保局提醒，生育給付有5年請求權時效，被保險人分娩或早產次日起，必須在5年內提出申請，若超過5年後才申請，因已超過期限，勞保局會核定不予給付。



根據勞保局行事曆，1月底前，勞保局還有11筆款項將陸續發放：

1月29日入帳

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金(首發案)

國民年金保險生育給付

1月30日入帳

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金

