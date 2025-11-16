勞保年改來不及了？學者籲啟動儲備基金討論

依最近一次勞保基金精算報告指出，若勞保未啟動年金改革，可能會於2031年破產。（示意圖:shutterstock/達志）

依最近一次勞保基金精算報告指出，若勞保未啟動年金改革，可能會於2031年破產，有立委因而提案要撥補法制化、最終給付責任入法。有學者坦言，就算成功啟動年金改革但可能對於初期現金流量影響不大，呼籲應要同步啟動儲備基金討論，政府應該透過發行公債籌措資金，透過投資等方式增加收益再挹注回勞保基金。

上一屆國會時曾有委員提出為期50年的《勞工保險財務永續特別條例》，盼把8成超徵稅收等來源藉此成立基金，並成立專責單位管理，但最後僅排入院會並未進行實質討論無疾而終。

廣告 廣告

淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁則認為，少子化、高齡化人口結構難以改變，保費面政府能做的就是加強納保作為，投資面增加投資效益，政府希望可以把勞保基金維持在1兆元左右，而目前尚能維持的關鍵就是股市，但只靠股市就是「看天吃飯」。

郝充仁說，長期而言勞保還是要啟動年金改革，但年金改革對現金流量初期的影響不大，應在年改前啟動儲備基金，目前政府公債利率約2％左右，但以勞動基金運用局投資收益近年甚至上看10％，越早執行挹注空間越大，也對延後基金用罄有助益。

政治大學勞工所名譽教授成之約也認為，改革要多管齊下，除了政府撥補、投資效益讓基金維持在一定水位下，政府也可以舉債仿效挪威成立主權基金，並且把收益專用以強化社會保障。

前年金改革委員會委員吳忠泰則認為，撥補法制化不能只提撥補，而是要透過朝野共同擘劃出撥補框架，如規劃50年撥補計畫、是否要把10餘兆精算負債全數撥補完畢等。他更指出，勞保年改不只撥補，應至少也要提高較少反對聲浪的費率上限，而撥補及費率上限都涉及修法，呼籲應一併執行才會比較實在，預估透過提高費率上限、撥補框架等可望再延後2至3年破產，如果到時候真的還未能啟動年金改革，可能就要發行公債解決。

更多中時新聞網報導

方郁婷演貧女爭后PK范冰冰《地母》

山下智久願為珍奶破戒呷甜甜

最快明年1月 雙層公車上國道