勞保年改來不及了？學者籲啟動儲備基金討論
依最近一次勞保基金精算報告指出，若勞保未啟動年金改革，可能會於2031年破產，有立委因而提案要撥補法制化、最終給付責任入法。有學者坦言，就算成功啟動年金改革但可能對於初期現金流量影響不大，呼籲應要同步啟動儲備基金討論，政府應該透過發行公債籌措資金，透過投資等方式增加收益再挹注回勞保基金。
上一屆國會時曾有委員提出為期50年的《勞工保險財務永續特別條例》，盼把8成超徵稅收等來源藉此成立基金，並成立專責單位管理，但最後僅排入院會並未進行實質討論無疾而終。
淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁則認為，少子化、高齡化人口結構難以改變，保費面政府能做的就是加強納保作為，投資面增加投資效益，政府希望可以把勞保基金維持在1兆元左右，而目前尚能維持的關鍵就是股市，但只靠股市就是「看天吃飯」。
郝充仁說，長期而言勞保還是要啟動年金改革，但年金改革對現金流量初期的影響不大，應在年改前啟動儲備基金，目前政府公債利率約2％左右，但以勞動基金運用局投資收益近年甚至上看10％，越早執行挹注空間越大，也對延後基金用罄有助益。
政治大學勞工所名譽教授成之約也認為，改革要多管齊下，除了政府撥補、投資效益讓基金維持在一定水位下，政府也可以舉債仿效挪威成立主權基金，並且把收益專用以強化社會保障。
前年金改革委員會委員吳忠泰則認為，撥補法制化不能只提撥補，而是要透過朝野共同擘劃出撥補框架，如規劃50年撥補計畫、是否要把10餘兆精算負債全數撥補完畢等。他更指出，勞保年改不只撥補，應至少也要提高較少反對聲浪的費率上限，而撥補及費率上限都涉及修法，呼籲應一併執行才會比較實在，預估透過提高費率上限、撥補框架等可望再延後2至3年破產，如果到時候真的還未能啟動年金改革，可能就要發行公債解決。
救勞保 撥補放眼50 年同步啟動儲備基金
依最近一次勞保基金精算報告，若勞保未啟動年金改革，可能會於2031年破產，立委因而提案要撥補法制化、政府負最終支付責任入法，專家指出，撥補法制化應討論未來50年的撥補框架，不能只有短期策略；有學者更呼籲，應同步啟動儲備基金討論，政府透過發行公債或投資等方式籌措資金，增加收益以挹注勞保基金。
勞保恐120年破產 立院明天排審撥補法制化
勞保收支逆差預估明年將首度突破千億元大關，儘管政府連續6年撥補勞保基金總計3870億元，但根據精算報告，破產年限僅延後至民國120年。為確保勞工權益，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，將勞保撥補法制化。立法院衛環委員會將於17日排審,衛環委員會召委廖偉翔強調，國民黨和民眾黨團已達成高度共識，全力支持「政府負最終支付責任入法」，目標在本會期完成三讀。
明確政府撥補勞保 立院明排審
勞保收支逆差預估明年將首度突破千億元大關，儘管政府連續6年撥補勞保基金總計3870億元，但根據精算報告，破產年限僅延後至民國120年。為確保勞工權益，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，將勞保撥補法制化。立法院衛環委員會將於17日排審，由於立法院本會期預計明年元月休會，衛環委員會召委廖偉翔強調，國民黨和民眾黨團已達成高度共識，全力支持「政府負最終支付責任入法」，目標在本會期完成三讀。
