勞保年金怎麼領才划算？達人揭「最佳退休年齡」：多拿數萬元

生活中心／倪譽瑋報導

法定退休年齡為65歲，退休金試算成為勞工思考重點：什麼時候退休最好？在過世前能領得最多？（示意圖／資料照）

2026退休年齡從64歲上修至65歲，勞保老年年金早65歲一年請領、每月會少領4％；晚65歲一年、每月會多領4％，不免讓人好奇，什麼時候退休最好？勞保達人張秘書曾拍影片分析，62歲或63歲也許是較划算的請領時機，退休金試算，63歲就請領可先比65歲多領2年、數萬元，每月少領8％也不算損失太多，不過還是要把個人健康狀況納入考量。

2026退休年齡上修至65歲 提早、延遲均會影響退休金

2026年起，勞保老年年金法定請領年齡上修至65歲，代表民國51年（1962年）以後出生的勞工，須年滿65歲才能「全額請領」勞保老年年金。若選擇每個月領一次老年年金，提早1年請領，每月會減少4％的年金金額，最多提前5年、少領20％；而晚退休請領也有加錢，每延後一年，每月增加4％，最多延後5年、增加20％。

假如以累計投保年資30年、最高投保薪資4萬5800元計算，提前5年領，每月可拿約1萬7038元；65歲才請領約有2萬1297元；延後5年領約拿2萬5556元。

退休金試算 60、65歲請領差異

但拉長目光來看，假如活到70歲，60歲時就減給請領，經過10年累積就可領破204萬，和65歲才退休相比，也少繳5年保費；而65歲退休者，活到70歲只有累積領5年、破127萬。

若不考慮能活到幾歲，65歲退休才請領者，需經過20年（領到85歲），金額才能追平60歲就退休者；而70歲才退休請領者，也需經過20年（領到90歲），金額才能追平60歲就退休者。從整體壽命數據來看，2024年國人的平均約為80.77歲，其中男性為77.42歲、女性為84.30歲。

什麼時候退休最好？

勞保年金請領攸關壽命與年金利率的權衡，如何找到較佳的方案？2025年時張秘書曾指出，62歲或63歲開始請領也許較划算；而63歲常被視為黃金交叉點，每月金額折減8％相對較小，和65歲相比可少繳2年保費、多領2年。

張秘書建議，為最大化年金，可在63歲前將投保薪資提高至最高水準，有助於讓整體退休金效益最佳化。但她也強調，勞保老年年金的領取沒有標準答案，除了領多少，也得考量個人健康狀況、平均餘命等因素。

