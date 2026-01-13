勞保年金怎麼領最划算？內行人教你秘訣 這年紀是「黃金交叉點」.....

民眾在請領勞保老年給付時，應從年資、薪資、健康及壽命等多角度謹慎規劃，而非單憑直覺選擇一次領或月領。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 針對退休族通常都會遇到的勞保年金請領問題，YouTube 頻道「勞工朋友的秘書~張秘書」在影片中提點，民眾在請領勞保老年給付時，應從年資、薪資、健康及壽命等多角度謹慎規劃，而非單憑直覺選擇一次領或月領。她於影片中詳細解析如何核算最划算的請領方式，並提醒不同年齡、年資與身分者需根據自身狀況審慎選擇，才能讓退休生活更有保障。

張秘書指出，若勞工年資僅 15 至 17 年，儘管投保薪資達 3 萬 8,200 元，每月年金僅約 8 千元，保障有限。她建議，只要有工作能力，應延長保險年限，至少讓月領金額達到萬元以上，退休後才能有效支應生活開銷。這樣的規劃有助於避免因年資過短而導致老年生活經濟壓力。

而有些勞工可能會因健康考量，傾向提早請領勞保年金。對此，張秘書提醒，若僅有 15 年年資，未來身故時遺屬只能領 15 個月死亡給付，但若持續加保到較長年資，遺屬可獲 35 個月給付，保障差距極大。她強調，健康不佳時也應審慎評估年資對家人保障的影響。

張秘書續指，透過職業工會加保的勞工，並非人人可自行調高投保薪資，只有記帳師、接案者等自營作業者才可依法向勞保局申請自提。至於「無一定雇主」的身分者，則無法適用自提規定，提醒民眾留意自身資格。

立法院三讀《勞工保險條例》部分條文修正案。 圖：擷取自國會頻道

民國 51 年以後出生者，必須年滿 65 歲才能領取全額老年年金。如果提前 1 年請領，每月年金將減少 4％ ，最多可提前 5 年，減額最高達 20％ 。反之，延後請領，每年可增加 4％ ，最多增加至 20％ 。以投保年資 30 年、最高薪資 4 萬 5,800 元為例，若 60 歲請領，每月約可領 1 萬 7,038 元。 65 歲領取時約為 2 萬 1,297 元； 70 歲則可達 2 萬 5,556 元。雖然 60 歲提早請領累計領取金額可超過 204 萬元，但因少繳 5 年保費，63 歲被視為「黃金交叉點」

張秘書指出，勞保在身故給付部分可達 35 個月，而國民年金僅有 5 個月，兩者保障水準差異顯著。她建議，民眾在 63 歲前將投保薪資調整至最高級距，並根據自身壽命、健康及家庭需求，選擇最適合的請領時機，才能讓退休金效益最大化。

張秘書強調，勞保年金請領並非愈早愈好，應從年資、薪資、壽命與健康等多重因素評估。2024 年國人平均壽命，男性約 77.42 歲、女性約 84.30 歲，是否能「回本」與「領多久」息息相關。她呼籲民眾務必審慎規劃，善用各項規定，讓老年生活更有保障。

