勞保年金提前、延後領 每年增減4％

勞工請領勞保老年年金時，是否提前或延後請領，將直接影響每月可領金額，勞保局指出，依現行規定65歲始得請領老年年金，若想提前領，則每提前1年減給4％，最多可提前5年；若延後請領，則每延後1年增給4％，最多增給20％。

勞保局說明，依《勞工保險條例》規定，年滿60歲、保險年資滿15年並辦理離職退保者，即可請領勞保老年年金，但請領年齡自民國107年起逐步提高至65歲，未達65歲提前請領者，每提前1年減少4％，最多提前5年、減少20％；延後請領者，每延後1年多領4％，最多增加20％，超過5年者仍依20％計算。

勞保局舉例，劉太太選擇在64歲退休，勞保加保年資合計17年8個月又15天，劉先生則在77歲退休，加保年資合計23年2個月又5天，兩人平均月投保薪資皆為4萬5800元。為計算可領年金，第一步需先換算年資，規則為未滿1年者，按實際加保月數比例計算，未滿30日者以1個月計，因此換算後劉太太為17年9個月、劉先生則為23年3個月。

勞保局指出，在此基礎下，劉太太因提前1年領減給4％，最終可領老年年金為1萬2097元；劉先生則因延後超過5年請領增給20％，最終年金為1萬9806元。另外，不少民眾關心，請領勞保老年年金後是否仍可再參加國民年金，勞保局表示，只要已領取勞保老年年金者，就不得再參加國保。

勞保局提醒，勞保年金除可按月領取、降低一次給付風險外，給付也無年資上限，保愈久領愈多、活到老領到老，另當消費者物價指數累計成長率達正負5％時，年金金額也會隨之調整。