勞保年金6月底加碼給 77萬人每月多領1200

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物價上漲帶動年金給付同步調高，有近77萬名勞工年金請領人受惠。勞動部宣布，因消費者物價指數累計成長率達法定調整門檻，自今(115)年5月起，調升部分年度勞工保險年金及勞工職業災害保險年金給付金額，調幅為6.46%，增加金額將隨5月年金於6月29日撥入帳戶。

這次調整主要適用民國100年、101年、105年、106年、107年及111年度開始請領勞保年金的民眾。勞動部表示，年金給付設有隨物價調整機制，當消費者物價指數累計成長率達正負5%時，即依規定重新核算，以維持年金實質購買力；本次因上述年度重新計算後已達標，因此啟動調升。

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以勞保年金來看，預估約76萬餘人受惠，平均每人每月可多領1,200餘元；災保年金部分，因《勞工職業災害保險及保護法》於111年上路，111年度開始請領災保年金者也納入本次調整，約1,000餘人受益，平均每人每月增加800餘元。

勞保局提醒，民眾不必另行提出申請，調整金額將由系統主動核算。為方便請領人辨識，本次6月底入帳時將採分列方式撥付，一筆為原年金金額，存摺摘要會依給付項目顯示，例如「勞保老年」；另一筆則為本次物價調整增加金額，摘要標示「物價調整」。

不過，分兩筆入帳僅限6月發放時適用。自7月起，原年金與調高後增加金額，將合併為一筆撥入帳戶，請領人屆時查詢存摺或ATM明細時，可留意入帳金額是否已包含調整後給付。

至於未列入本次調整的其他年度請領者，勞動部說明，主要是因相關年度的消費者物價指數累計成長率尚未達5%法定標準，因此暫不調整。後續若符合門檻，將依規定辦理年金給付金額調整。

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