勞保年金65歲才領吃大虧？「最佳請領年齡」落在這 達人教1招：退休族多領百萬

為因應人口高齡化的趨勢，勞保老年年金的法定請領年齡將在2026年起正式從64歲上修至65歲，這代表民國51年（1962年）以後出生的勞工，需要等到65歲才能領取全額勞保老年年金，不過雖然年齡延後1歲，但個人仍可以選擇是否提前領或延後請領，最多增減20％，如果延後5年則可以領到120％全額年金，這也讓不少屆齡的勞工非常苦惱。對此，勞保達人張秘書在影片中分析最佳請領方案，在這個歲數領最划算。

根據勞保局資料顯示，目前的老年給付分3種請領資格，包括老年年金給付、老年一次金給付以及一次請領老年給付。其中，本次上修請領年齡影響的是「老年年金給付（月領）」。老年年金給付可選擇提早領或晚領，每年增減4％、5年為限，等於提前或延後5年退休，最多增減幅高達20％。

勞工可選擇在符合法定請領年齡（明年起為 65 歲）的前提下，進行提前或延後請領：

方案一：減額年金（提前領）： 每提早一年，月領金額將減少 4%，最多可提早 5 年（60 歲）請領，月領金額折減達 20%。

方案二：增額年金（延後領）： 每延後一年，月領金額將增加 4%，最多可延後 5 年（70 歲）請領，月領金額可增加 20%。

到底是提前請領划算，還是延後領的CP值更高呢？

若以累計投保年資30年、最高投保薪資45,800元計算，60歲提前5年減額20％請領，則月領金額約17,038元；65歲足額請領月領金額為21,297元；70歲延後5年增額20％請領，則月領金額約25,556元。

若以70歲為基準計算，60歲就減給請領，經過10年累積已領取超過204萬，同一時間，65歲足額請領5年累積領取超過127萬，若70歲才請領，雖然每月可增額20％至120％，三者差距頗大。

若與60歲減額請領相比，選擇65歲足額請領者，需要領到85歲，經過20年才能追平差距，；而選擇70歲增額20％請領者，要與60歲減額請領追平，同樣要經過20年，領到90歲才能追平。

國人平均年齡約80歲 請領黃金點落在62、63歲

根據2024年國人的平均壽命資料顯示，國人的平均壽命約為80.77歲，其中男性為77.42歲、女性為84.30歲，選擇請領老年年金給付時，除了上述請領金額試算外，不妨將國人平均壽命也納入綜合考量。

其實提前或延後請領對於所有人都沒有一定的答案，不過除了60歲與65歲的選項，勞保達人張秘書也在影片分析，62歲或63歲開始請領可能才是最划算的時機點，其中的黃金點就在於「少付保費、多領幾年」的時間差。勞工可以在62或63歲時辦理離職退保，立即停止繳納勞保費用，減輕繳費負擔。雖然仍屬於減額年金，但由於距離法定 65 歲年齡較近，折減比例相對較小（63歲僅折減 8%），卻能比等到65歲才領多累積兩到三年的年金總額，在月領損失有限的前提下，使整體退休金效益達到最佳化。

