勞保恐120年破產 立院明天排審撥補法制化

勞保收支逆差預估明年將首度突破千億元大關，儘管政府連續6年撥補勞保基金總計3870億元，但根據精算報告，破產年限僅延後至民國120年。為確保勞工權益，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，將勞保撥補法制化。立法院衛環委員會將於17日排審，衛環委員會召委廖偉翔強調，國民黨和民眾黨團已達成高度共識，全力支持「政府負最終支付責任入法」，目標在本會期完成三讀。

上班族示意圖。（圖/PhotoAC）

勞保局預估，勞保115年保費收入僅剩5299億元、給付卻為6314億元，收支逆差達1015億餘元。目前勞保費率僅11.5％，遠低於精算報告中未攤提負債的平衡費率17.29％，更落後攤提過去未提存負債平衡費率的31.42％。隨著社會高齡化，收支逆差將更加嚴重。116年後勞保費率將達法定上限12％，保費收入恐將停滯，加上勞動力減少，領取年金給付的民眾卻有增無減，未來缺口勢必增加。

為增加收入，勞動基金運用局已計畫在115至117年委託不動產專業機構，辦理房地活化最適開發評估案。勞保局指出，雖然加上政府撥補及投資收益，勞保基金可恢復正數，但目前政府撥補並非法定支出，若財政狀況不佳恐難以為繼，投資收益更是看天吃飯，市場反轉可能加劇破產危機。

為確保勞保永續，多位國民黨立委已提案修正《勞保條例》。翁曉玲、廖偉翔提案明定基金財務來源包含政府撥補金額，由主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，並明定勞工保險的財務由政府負最後支付責任。王鴻薇則提案要求，修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。藍委許宇甄等人要求，每年撥補金額不得低於1000億元。

民進黨立委蔡易餘、王美惠、楊曜等人也有類似提案，主張政府應將提撥一定比例之金額法制化，授權主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，確保勞保財務穩健。

根據《中時》的報導，專家指出，撥補法制化不應只討論短期撥補，而是要擘畫出長遠撥補框架。前年金改革委員會委員吳忠泰認為，應規畫50年撥補計畫，討論是否要把10餘兆精算負債全數撥補完畢，並提高勞保費率上限，墊高勞工退休金，預估可讓勞保基金再延後2至3年破產。

淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁表示，政府希望維持勞保基金在1兆元左右，目前能維持的關鍵是股市表現，但這等於「看天吃飯」。他建議在年改前啟動儲備基金，以目前勞動基金運用局投資收益近年上看10％來看，越早執行挹注空間越大。

政治大學勞工所名譽教授成之約認為，改革要多管齊下，除了政府撥補、投資效益讓基金維持在一定水位下，政府也可以舉債仿效挪威成立主權基金，並把收益專款專用以強化社會保障。

勞動部勞動保險司長陳美女表示，由於勞保費率未達平衡費率，且領取年金給付民眾越來越多，導致保費收入與給付差距會逐步擴大，但政府明年規畫撥補1300億外，還有投資收益等，合計後仍可以讓基金維持一定水平。

