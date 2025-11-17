勞保撥補入法卡關！千億金額未明勞工憂心

立法院社福及衛環委員會17日審查勞工保險條例、就業服務法部分條文修正草案，勞動部長洪申翰（見圖）列席備詢。（劉宗龍攝）

多位藍委提案修正《勞工保險條例》將勞保撥補法制化，也有立委提案每年撥補金額不得低於1000億元，立法院衛環委員會今日排審。勞動部長洪申翰對此表示，同意撥補法制化，但因《財政紀律法》，沒辦法使固定金額入法，立委則直言，撥補金額沒入法，勞工不安心。

民眾黨立委陳昭姿表示，立委提案勞保撥補法制化，是勞保改革方案中較容易達成的，但仍需要開源節流，目前勞動部將少領排除在外，目前是否有規畫提高保費以及投保薪資上限？包含賴清德在內的3黨總統候選人都曾提出欲召開勞保改革國是會議，賴清德總統要勇於承擔，勞動部應提醒總統召開。

國民黨立委王育敏則表示，勞保基金2017年起收支不平衡，民進黨執政9年採取的方法都是撥補，金額不固定，所以有立委提案撥補金額至少千億規模，勞動部反對撥補固定金額入法，這樣要如何讓勞工相信政府撥補的金額，不需要擔心領不到錢？沒入法寫明撥補金額，勞工不安心。

勞動部長洪申翰表示，勞動部同意勞保撥補法制化，但受限於《財政紀律法》，沒辦法讓固定金額入法。去年政府撥補1300億，今年1200億加上特別預算100億，這幾年撥補額度都超過1000億，他保證勞動部會極力爭取不低於現在金額的撥補額度。

他指出，撥補跟投資是維持勞保基金水位的明確做法，降給付及提高保費的調整攸關更多勞工權益，需要社會更大共識，也會需要評估可行性及社會接受度。至於勞保改革國是會議，勞動部持續搜集各界對於勞保意見。

民進黨立委劉建國表示，撥補、基金投資就像特效藥，其中一項不見了，就可能讓絕症病人提早結束生命，有學者建議可仿效挪威成立主權基金，專款專用於強化社會保障，而賴清德總統在就職一周年稱要設立首個主權基金，勞動基金會是主權基金的組成之一？主權基金能否挹注勞保基金？另還有學者建議啟動儲備基金討論，政府透過發行公債或投資等方式籌措資金，增加收益以挹注勞保基金。

勞動基金運用局表示，勞動基金來自勞工，不會成為主權基金的組成；洪申翰表示，任何可能成為勞保基金的財源，勞動部都願意來做評估。

劉建國則要求勞動部對於是否成立儲備基金、未來如何因應主權基金進行可行性評估，洪申翰允諾本會期結束前提供說明。

