勞保撥補入法藍委推千億底線 勞動部稱依法難定金額

勞保基金最近一次精算報告指出，若不啟動改革恐在民國120年破產，藍委提案修正《勞工保險條例》將勞保撥補法制化，明定金額不得低於1000億元，且勞保財務由政府負最後支付責任，勞動部長洪申翰雖同意撥補、政府負最終支付責任入法，但依法不能明定政府每年撥補金額；綠委也批評，勞動部不願意提自己的修法版本，相當不負責任。

勞保基金面臨破產危機，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，欲明定基金財務來源包含政府撥補金額，由主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，且勞保財務由政府負最後支付責任，還有藍委提案要求每年撥補金額不得低於1000億元，或要求修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務，昨送入立法院社會福利及衛生環境委員會審查。

洪申翰指出，同意撥補法制化、政府負最終支付責任入法，對於檢討勞保財務的時間點跟檢討時間區段也有看法，都會在法案審議時表達勞動部看法，不過受限於《財政紀律法》，沒辦法讓固定金額入法。

他強調，去年政府撥補1300億元，今年1200億元，還加上《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》100億元挹注，這幾年撥補勞保基金額度均逾1000億元，保證會極力爭取不低於現在金額的撥補額度。

國民黨立委王育敏則直言，勞動部反對撥補固定金額入法，如何讓勞工相信政府撥補的金額，不需要擔心領不到錢？沒入法寫明撥補金額，勞工不安心。

民進黨立委楊曜批評，即便民進黨政府先喊出國家在、勞保不會倒，也持續撥補，勞動部仍不願意提自己的修法版本，相當不負責任，要這行政團隊幹嘛？

他強調，自提版本是表態，審議的時候表達贊同只是附和，勞動部不提修法，到時候通過的條文就是立委的版本，由跨黨派立委體現照顧全國勞工的決心，既然執政黨團隊在意勞保，就必須要有作為。

此外，民眾黨立委陳昭姿表示，勞保改革仍需要開源節流，勞動部目前是否規畫提高保費以及投保薪資上限？賴清德擔任總統候選人時曾提出欲召開勞保改革國是會議，呼籲總統勇於承擔，勞動部應提醒召開。

洪申翰表示，撥補跟投資是維持勞保基金水位的明確做法，給付及保費的調整攸關更多勞工權益，需要社會更大共識，並評估可行性及社會接受度。至於勞保改革國是會議，勞動部持續搜集各界對於勞保意見。

