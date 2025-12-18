勞保撥補及政府負最終給付責任入法 立院初審通過
在朝野立委高度共識下，立法院衛環委員會今天(18日)初審通過《勞工保險條例》部分條文修正草案，首度明文將政府撥補納入基金來源，並確立中央政府負最終給付責任。
勞保入不敷出多年，隨著少子及高齡化，勞保破產議題一直是各界關注重點，儘管政府近年來不斷撥補，且承諾一定會付最終給付責任，但仍像一顆未爆彈。
立法院衛環委員會18日初審通過勞工保險條例第66條、第69條修正草案，明定政府撥補為勞工保險基金來源，金額由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，施行後並由中央主管機關定期檢討，至少每3年檢討保險財務。會議主席、國民黨立委廖偉翔說：『(原音)來做以下決議，勞工保險條例部分條文修正草案審查完竣，並按擬據審查報告提報院會討論，院會討論本案時，由廖召集委員偉翔補充說明，請問本案是否需交由黨團協商？(不用。)好，不需交黨團協商，本日會議到此結束。』
委員會也通過2項附帶決議，一是要求勞動部秉持保障勞工生活、促進社會安定，確保跨世代勞工均能享有合理保障，強化社會團結原則，持續研議相關勞保制度改革及裁員穩定政策。二是要求勞動部應向行政院積極爭取，未來政府持續撥補的金額不低於過去年度撥補的金額，持續編預算挹注勞工保險基金，讓基金可以更穩健運作。
此外，有委員提案要求勞保投保年資若未滿15年，但已年滿65歲，除了可併計國保年資外，應該也可併計公保、軍保跟農保年資來成就給付的條件。由於勞動部官員認為此案涉及重大變革，應更審慎處理，所以未通過。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
高虹安二審貪污無罪 四叉貓崩潰揭3大不合理狠酸：高院好棒棒
高虹安擔任立委時期涉嫌詐領助理費，一審遭判7年4月，遭停職新竹市長職務，檢辯雙方皆上訴，今（16日）二審貪污罪部分逆轉無罪，使公務員登載不實罪判6個月，得易科罰金18萬元。網紅四叉貓第一時間在臉書發文，直喊崩潰，之後又貼出高等法院新聞稿，狠酸：「用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 10
復職市長後重返民眾黨？高虹安最新回應曝光
民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導遭停職中的新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決，改以《刑法》第214條「使公務人員登載不實罪」判刑6個月，且得易科罰金18萬元，但高檢署已研議提起上訴。針對未來的「復職規劃」與「是否重返民眾黨」等問題，高虹安今（17）日受訪時表示，內政部長劉世芳上午已說會儘快處理，應該很快就會有好消息，當然希望能愈快重返工作崗位愈好；至於是否再度加入先前退出的民眾黨，她則並未正面回應。民視 ・ 23 小時前 ・ 2
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 45 分鐘前 ・ 1
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 31 分鐘前 ・ 1
CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 23
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 8 小時前 ・ 230
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 3
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 186
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 38
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 154