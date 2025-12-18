勞保撥補及政府負最終給付責任入法 立院初審通過

在朝野立委高度共識下，立法院衛環委員會今天(18日)初審通過《勞工保險條例》部分條文修正草案，首度明文將政府撥補納入基金來源，並確立中央政府負最終給付責任。

勞保入不敷出多年，隨著少子及高齡化，勞保破產議題一直是各界關注重點，儘管政府近年來不斷撥補，且承諾一定會付最終給付責任，但仍像一顆未爆彈。

立法院衛環委員會18日初審通過勞工保險條例第66條、第69條修正草案，明定政府撥補為勞工保險基金來源，金額由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，施行後並由中央主管機關定期檢討，至少每3年檢討保險財務。會議主席、國民黨立委廖偉翔說：『(原音)來做以下決議，勞工保險條例部分條文修正草案審查完竣，並按擬據審查報告提報院會討論，院會討論本案時，由廖召集委員偉翔補充說明，請問本案是否需交由黨團協商？(不用。)好，不需交黨團協商，本日會議到此結束。』

委員會也通過2項附帶決議，一是要求勞動部秉持保障勞工生活、促進社會安定，確保跨世代勞工均能享有合理保障，強化社會團結原則，持續研議相關勞保制度改革及裁員穩定政策。二是要求勞動部應向行政院積極爭取，未來政府持續撥補的金額不低於過去年度撥補的金額，持續編預算挹注勞工保險基金，讓基金可以更穩健運作。

此外，有委員提案要求勞保投保年資若未滿15年，但已年滿65歲，除了可併計國保年資外，應該也可併計公保、軍保跟農保年資來成就給付的條件。由於勞動部官員認為此案涉及重大變革，應更審慎處理，所以未通過。(編輯：宋皖媛)