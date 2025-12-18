勞保撥補恐因停砍公教年金降低？洪申翰：力道與中央財政息息相關

立法院衛環委員會今天（18日）審查攸關政府撥補勞保財務與最終支付責任入法草案，由於日前立法院三讀通過停砍退休公教年金，勞動部長洪申翰今天受訪時透露，撥補勞保力道的高或低，跟中央政府財政能力息息相關。

立法院社會福利及衛生環境委員會今逐條審查「勞工保險條例」修正草案，政院版為由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，以及勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

對於勞工團體要求政府應規劃分年分期撥補勞保基金計畫，優先確保勞保基金在2049年不破產，勞工受保障程度不劣於退休公務員，勞動部長洪申翰指出，從蔡英文總統到賴清德總統，勞保撥補已超過5000億，代表執政團隊對於勞保財務負起責任的態度跟立場，未來也會持續爭取撥補預算。

但他也透露，撥補勞保力道的高或低，跟中央政府財政能力息息相關。洪申翰說：『(原音) 未來我們也會持續的來爭取撥補的預算，但同時我們也很希望朝野能夠共同維護中央政府的財政的能力跟體質，因為這個撥補勞保力道的高或低，其實會跟中央政府財政的能力息息相關。』

洪申翰也強調，在中央政府財政能力的許可下，希望能夠擴大或爭取更高金額的撥補，現在每年撥補的金額已經到1200億以上，「會持續的大力爭取」，但很大的關鍵在於中央政府財政能力跟體質能夠維持。

針對勞保最高薪資級距是否調整，洪申翰說，這攸關整體勞保基金的財務情境，需要審慎評估。 (編輯:柳向華)