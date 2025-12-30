勞保撥補法制化三讀通過 中央政府負最後支付責任

立法院會今（30日）上午三讀通過修正《勞工保險條例》部分條文，將政府撥補勞保法制化，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任。（圖／李智為攝）

立法院會今（30日）上午三讀通過修正《勞工保險條例》部分條文，將政府撥補勞保法制化，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任，而自條文施行後，主管機關至少每3年應檢討勞保財務。

行政院會今年11月20日通過《勞保條例》第66條、第69條文修正草案，今日於立法院會三讀通過。條文列明，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。

三讀條文指出，此次修法施行後，每年由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，編列預算撥補；若遇當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應該有適當經費撥入或補助。

三讀條文明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任；而修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。

而為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀條文亦增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律。若修正條文施行前未繳清保費及滯納金，應適用排除債務免責規定，勞保局依規暫行拒絕給付，經過繳清欠費後勞保局應依規發給。

另外，為避免勞工紓困貸款成為強制執行標的，三讀條文並增訂，申請勞工貸款可檢具保險人出具證明文件，在金融機構開立專戶，專供存入貸款本金。



