勞保撥補法制化！勞動部長洪申翰：《財劃法》恐削弱中央撥補能力 憂總預算不付委 育嬰留停獎勵、生育加碼恐難落實｜Yahoo《齊有此理》
2026年許多勞工新制即將上路，但勞保基金的財務狀況依舊堪憂。勞動部長洪申翰到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊訪問，親自說明勞保基金的未來。如今勞保條例修正案三讀通過，政府的撥補法制化，洪申翰認為這一次的修法有一個最重要的訊息，就是「政府不會把勞保的問題只丟給勞工」。
洪申翰不諱言政府既然要負起責任，關鍵就在於中央政府的財政能力，可是一旦財政能力被削弱，撥補的空間自然會受到影響。洪申翰知道朝野對勞動部期待很高，但他也直言：「在野黨財劃法的狀況，就是會削弱中央政府的財政。」即便他想做更多事，但經費不足，巧婦也難為無米之炊。
洪申翰提到勞保基金水位目前為止在大家的努力下維持得還不錯，但未來能否做得更到位，還是要仰賴實質作為，「希望政黨競爭時不要把庫房弄壞了」。洪申翰無奈表示，如果總預算一直不付委、不通過，很多新興計畫真的沒有辦法執行。
洪申翰舉例，2026年有一個很重要的政策是育嬰留停可以以「日」為單位分開請假，比一次請假六個月更彈性，同時對於小微企業還有獎勵金的機制，讓職場更友善。可是這千元獎勵金就是來自新興計畫的公務預算，還有生育補助拉到十萬，如果總預算不付委，就算勞動不做到政策上有所突破，預算等配套沒有到位，最終還是無法落實。
洪申翰反覆強調，他非常願意跟立委們溝通，也很樂意回答大家的問題，只希望盡快能到立法院接受審議，盡快讓總預算先付委。
元旦後上路的新制大多數都和勞工有關，明年起薪最低工資也將漲至2萬9500元，達到連續10年調漲。洪申翰說明還有對職災勞工的支持方案，以及缺工問題，透過幫本國勞工加薪，換取增聘移工名額。
為了宣傳相關政策，洪申翰先前親自拍影片、召開記者會，努力用多元管道讓更多勞工知道權益提升。當然宣傳同樣需要經費，面對廣宣費被刪，洪申翰說：「廣宣費不應該被汙名化。」否則勞工不知道自己的權益，有資源也不會申請。
上任一年，洪申翰從倡議者轉換身分成為行政部門的執行者，酸甜苦辣點滴在心。他歡迎各界監督、檢視，熱切希望預算經費能得到國會更多支持。
