勞保撥補法制化！「政府負最後支付責任」修法三讀過了

為使勞保制度永續經營，立法院會今（30）天三讀修正通過《勞工保險條例》部分條文，將政府撥補法制化，明定勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討保險財務。此外，三讀條文也將政府撥補法制化。

三讀條文增訂，勞工保險基金來源包含政府撥補的金額、其他財源挹注及相關收入等。勞保條例修正施行後，由中央主管機關依政府財政及保險財務狀況，每年編列預算撥補；遇當年度保險費收入少於保險給付支出的情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。

三讀條文更明定，勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任；勞保條例修正施行後，中央主管機關應至少每3年檢討本保險財務。

另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強制執行標的，三讀條文也增訂，申請勞工貸款者得檢具保險人出具證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入貸款本金。

