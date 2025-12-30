勞保撥補法制化「政府負最後支付責任」 廖偉翔：讓勞工領得到、領得久 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院今（30）日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，正式將政府每年撥補勞保基金及「最後支付責任」明文入法。立委廖偉翔表示，相關修法倡議自2012年提出，歷經十餘年的討論終於完成立法，邁進保障勞工權益的重要里程碑。

廖偉翔指出，面對人口老化、少子女化，勞保基金的財務負擔愈加沉重。儘管政府自109年開始撥補勞保，但過去只是政策決定，沒有法律保障；這次修法最重要的，就是把政府撥補勞保基金「法制化」。未來中央主管機關必須依照財政狀況，每年編列預算撥補，同時也要求政府至少每三年檢視一次勞保財務狀況，讓勞保制度有固定檢討、有制度管理，而不是臨時補救。

不過，廖偉翔提醒，將「最後支付責任」入法，只是最基本的保障，並不代表勞保問題已經完全解決。他直言，如果政府只是年年編預算撥補，卻不願意正面處理制度本身的缺口、不推動實質改革，最後只會讓國庫負擔越來越重，也無法真正解決問題。

「撥補入法只是開始，勞保改革不能跳票」廖偉翔強調，入法是為了安定民心，改革才能真正確保永續，行政院必須提出更完整、更前瞻的改革方案。他會持續強力監督，絕不容許政府將「最後支付責任修法已完成」當成迴避改革的藉口，讓每一位勞工，不分世代，都能領得到、領得久。

第66條三讀條文明定，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入，依照政府財政及勞保財務狀況，每年由中央主管機關編列預算撥補；遇有當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應該有適當經費撥入或補助。

第69條三讀條文規範，勞保財務由中央政府負最後支付責任，在此項修正條文施行後，中央主管機關應該至少每三年檢討勞保財務。

三讀條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，條文施行前未繳清保費及滯納金，應該適用排除債務免責規定，勞保局暫行拒絕給付，經過繳清欠費後勞保局應該依照規定發給。另外，請勞工貸款得檢具保險人出具證明文件，在金融機構開立專戶專供存入貸款本金。

