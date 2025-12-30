勞保撥補責任入法 廖偉翔：保障勞工只是改革起點

（記者陳志仁／台北報導）立法院30日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，正式將政府每年撥補勞保基金及「最後支付責任」明文入法；社會福利及衛生環境委員會召委廖偉翔表示，相關倡議自2012年提出，歷經十餘年討論，終於完成立法，是保障勞工權益的重要里程碑。

圖／立委廖偉翔提醒，將「最後支付責任」入法只是最基本的安全網，並不代表勞保問題已經完全解決。（立委廖偉翔辦公室提供）

廖偉翔指出，此次修法的關鍵，在於將政府撥補勞保基金「法制化」；未來中央主管機關須依財政狀況，每年編列預算撥補，並至少每三年檢視一次勞保財務狀況，讓制度具備固定檢討與長期管理機制，而非僅靠臨時性補救。

廖偉翔進一步說，隨著人口老化與少子女化趨勢加劇，勞保基金財務壓力日益沉重，雖然政府自109年起已開始撥補勞保，但過去僅屬政策決定，缺乏法律保障；此次將撥補責任入法，目的就是讓勞工多一層制度性的安心。

不過，廖偉翔也提醒，將「最後支付責任」入法只是最基本的安全網，並不代表勞保問題已經完全解決；他直言，若政府僅年年以編列預算因應，卻未正面處理制度結構缺口、不推動實質改革，最終恐使國庫負擔持續擴大，問題仍難以根本改善。

廖偉翔強調，「撥補入法只是開始，勞保改革不能跳票」，入法是為了安定民心，行政院仍須提出更完整且具前瞻性的改革方案；他也將持續強力監督，確保政府不以修法完成為藉口迴避改革，讓每一位勞工，不分世代，都能領得到、領得久，讓這份社會安全網真正穩固長久。

