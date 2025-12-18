勞保政府負責入法 學者估年撥3000億

勞動部長洪申翰。（黃世麒攝）

中央政府負勞保最終支付責任入法有譜！立法院社會福利及衛生環境委員會18日初審通過勞保條例，明定「政府撥補金額」、「其他財源挹注及相關收入」為收入來源，以及收不抵支時，就應有「適當經費」撥入，且中央負勞保財務最後支付責任，朝野立委已有共識順利通過初審並未有保留條文。國民黨召委廖偉翔表示，最快可望在今年年底前完成三讀。

民進黨立委郭國文說，贊成除預算撥補以外，如菸捐協助全民健保、房地合一稅及遺贈稅支持長照基金等，勞動部可尋求國安基金獲利、就安基金附加移工制（EXTRA）等就安費協助勞保基金。勞動保險司長陳美女說，目前其他財源初步思考為「捐贈」，政府其他收入會積極爭取並待後續討論。

此外，民進黨立委王正旭則提出附帶決議，要求應鼓勵勞工續留職場、強化查核及管理機制，加強投資績效、提高投保薪資上限、合理調整勞保保費費率，以特定稅捐、稅收指定挹注，以及勞保制度修正時社會溝通及參與機制等，仍要求勞動部秉持保障勞工生活、促進社會安定、 確保跨世代勞工均能享有合理保障、強化社會團結原則，持續研議相關勞保制度改革及財源穩定政策。

跨黨派立委也提案要求勞動部應向行政院積極爭取以不低於過去年度撥補金額，續編預算挹注勞工保險基金，以穩定基金之流量，確保制度穩健運作。

台灣勞工陣線祕書長楊書瑋則認為，此次勞保條例較為明確修正為「政府負最終支付責任」、每年撥補入法，但並未根本性考量勞保遇到的問題，接下來勞保還是會遇到財務危機，呼籲接下來仍應面對，否則會面臨斷崖式的危機。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁說，雖然政府負最終支付責任、年年撥補入法，推估未來一年恐怕會撥補至3000億元，若中央政府總預算還是3兆元，財政上勢必面臨極大難題，最終支付責任入法只是第一步，接下來可能還要討論儲備基金、基礎年金改革，不能只有單純把最終支付責任入法而已。

而初審通過委員會的《勞工保險條例》也增加勞工可開立專戶並存入勞保紓困貸款、避免遭到扣押之外，並明定保費及滯納金欠費逾5年仍需要繳清才能領取給付。