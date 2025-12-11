勞保新制上路1／2026最低投保薪資調漲 超過900萬勞工保障全面升級

2026年勞保投保級距調整、費率上漲、退休年齡延後。

2026 年起勞保制度將迎來數項改革：最低投保薪資級距調高、勞保費率上調、勞退提繳基準同步提高，超過900萬名勞工都將受到影響。然而最牽動全民焦點的是，勞保老年年金的「法定請領年齡」正式延後至65歲。這不只是單純的制度調整，而是關係每位勞工，尤其是底層勞動者、臨時工與即將退休者，未來保障能否被補足的重要轉折。

為配合基本工資調整，2026年1月1日起，勞保局將最低投保薪資級距由28,590元提高為29,500元，過去的第二級（28,800元）同步刪除，明年開始勞保投保薪資分級表也從12級、調整成為11級。換言之，只要薪資落在最低工資附近的勞工，都會自動被歸入新的29,500元級距，無須公司個別申請。

配合基本工資調整，勞退月提繳分級表第25級修正為29,500元，第26級下限也配合修正，這表示投保薪資29,500元為基準的勞工，雇主的勞退金月提繳金額會相應提高，勞工退休金累積也會隨之增加。

提高級距雖然代表每月要繳的勞保保費變多，但勞保的各項補助，包含職災、失能、遺屬給付，或老年年金，因為都是用勞保投保薪資做為基準計算給付金額，薪資提高、實質保障自然跟著增加。

以30年年資試算，投保薪資從28,590元調高為29,500元，勞保老年年金會差多少？原本65歲起投保薪資28,590元的民眾，年領年金為159,532元，調高為29,500元後則為164,610元，兩者相差5,078元，20年累積差距就會相差10萬元以上。

對薪資落在28K至30K的族群，這次調整影響特別明顯。雖然每月到手薪資不變，但退休金與未來保險給付的基礎全面拉高，對底層勞動者來說是一項實質增益。

另一項影響退休的新制，就是明年法定退休年齡從64歲延至65歲，出生於1962年以後、正在往60歲邁進的族群，想要領到不打折的勞保老年年金給付，就必須要等65歲；對許多體力工作者而言，延後領取代表必須「再多撐幾年」。

勞保投保薪資分級表變動

資料來源：勞動部。

