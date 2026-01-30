勞保普通傷病給付可線上申辦 提前3至5天入帳

（中央社記者吳欣紜台北30日電）勞保被保險人如果因普通傷病住院不能工作，第4天起可申請勞保普通傷病給付。勞保局今天宣布，除臨櫃申辦外，現在起也可透過網路申辦，審核符合規定者能提前3至5天入帳。

根據法規規定，勞保被保險人在投保有效期間內，遭遇普通傷病而「住院」診療不能工作、未能取得原有薪資正在治療中者，從不能工作的第4日起，就可申請勞工保險普通傷病給付。

勞動部勞工保險局職業災害給付組組長孫傳忠今天表示，現行申請傷病給付的手續流程，被保險人需填寫「勞工保險傷病給付申請書及給付收據」，並附上醫院開立診斷證明書寄送至勞保局，才完成申請手續。

孫傳忠說，為簡政便民及加速審核時效，被保險人已可線上申辦，只要使用「自然人憑證」或手機行動電話認證方式，登入「勞保局e化服務系統」填寫申請傷病給付相關資料，經所屬投保單位線上確認後，就可輕鬆完成申請程序；也提供投保單位代為線上申辦，被保險人填寫同意書委由單位申辦即可。

孫傳忠表示，過往申請審核平均約8個工作天，但若透過線上申辦操作，可省去臨櫃及郵寄時間，且加速審查處理時間，符合請領規定者可提早約3至5個工作天入帳，歡迎多加利用。（編輯：吳素柔）1150130