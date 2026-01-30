勞保普通傷病給付開放線上申辦 便捷免出門

記者吳典叡／臺北報導

勞動部今（30）日指出，過往以書面申請的「勞工保險普通傷病給付」，為簡化給付申辦手續，從本月20日起，正式開放線上申辦，勞工可至「勞保局e化服務系統」線上填寫申請書，將診斷證明等單據拍照上傳，由公司（投保單位）線上確認後完成申請程序，符合請領規定的案件可提早約3至5個工作天入帳。

勞動部表示，被保險人在勞保加保有效期間內遭遇普通傷病，「住院」診療不能工作，以致無法獲得原有薪資，自不能工作的第4日起，可申請勞工保險普通傷病給付。現行申請傷病給付的手續流程，被保險人需填寫「勞工保險傷病給付申請書及給付收據」，並附上醫院開立的診斷證明書寄送至勞保局，才完成申請手續。

勞動部說，為簡政便民及加速審核時效，勞保局規劃以網路替代馬路，自本月20日開始，被保險人可使用「自然人憑證」或手機行動電話認證方式，登入「勞保局e化服務系統」（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/home）填寫申請傷病給付相關資料，經所屬投保單位「線上確認」後，即可輕鬆完成申請程序。另外，除個人申辦外，也提供投保單位代為線上申辦，被保險人填寫同意書委由單位申辦即可，省時又方便。

勞動部表示，線上申辦操作簡易，且可省去臨櫃及郵寄時間，不受時間與地點限制，隨時隨地都可辦理；申辦程序完成翌日即受理，加速審查處理時間，符合請領規定者，可提早約3至5個工作天入帳，歡迎多加利用。

勞動部開放勞保傷病給付線上申辦，符合請領規定的案件可提早約3至5個工作天入帳。（勞動部提供）