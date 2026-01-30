勞保普通傷病給付 可網路申辦

勞保被保險人申請普通傷病給付，可透過網路申辦。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

勞保被保險人如果因普通傷病住院不能工作，第四天起可申請勞保普通傷病給付。勞保局三十日宣布，除臨櫃申辦外，現在起也可透過網路申辦，審核符合規定者能提前三至五天入帳。

根據法規規定，勞保被保險人在投保有效期間內，遭遇普通傷病而住院診療不能工作、未能取得原有薪資正在治療中者，從不能工作的第四日起，就可申請勞工保險普通傷病給付。

勞動部勞工保險局職業災害給付組組長孫傳忠指出，現行申請傷病給付的手續流程，被保險人需填寫勞工保險傷病給付申請書及給付收據，並附上醫院開立診斷證明書寄送至勞保局，才完成申請手續。

孫傳忠並表示，為簡政便民及加速審核時效，被保險人已可線上申辦，只要使用自然人憑證或手機行動電話認證方式，登入勞保局ｅ化服務系統填寫申請傷病給付相關資料，經所屬投保單位線上確認後，就可輕鬆完成申請程序；也提供投保單位代為線上申辦，被保險人填寫同意書委由單位申辦即可。