勞保最新紓困措施來了，勞工最高拿10萬！申辦期不到20天 資格、流程一覽

年關將近，各類節假慶聚會一波接著一波，不少人已開始期待「年終獎金」發放。而為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部於今（5）日公告明（2026）年勞工保險被保險人紓困貸款，符合條件者每人最高可貸10萬元，前6個月按月付息不須償還本金，除可臨櫃向土地銀行辦理外，也可利用手機線上申請，並完成對保等作業。勞工保險局（勞保局）也特別提醒，勞工申請後要注意「一件事」。

勞動部宣布明年度勞保紓困貸款即將開辦，申辦期限為2025年12月15日至2026年1月2日止，貸款額度方面，每位被保險人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。申請方式可透過網路申請，或向土地銀行所屬分行臨櫃或郵遞申請。勞動部補充，符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可透過網路申請，直接辦理網路簽約及對保，不用親自到銀行櫃台辦理。

年資要滿15年 申貸資格須同時符合5大條件

有意申辦者最關注的申貸資格方面，需同時符合下列條件，首先是生活困難需要紓困；再者，參加勞工保險年資滿15年（計算至2026年1月2日止，即申貸期限截止日）；三，無欠繳勞工保險費及滯納金；四，未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。最後一點，要注意的是，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，就不能申請。

廣告 廣告

勞保局提醒，貸款還款方式採撥款後次月，由土地銀行帳戶按月扣款，如契約到期後有未清償之貸款本息，勞工請於有能力時及早償還，避免保險事故發生時，因扣減保險給付，致影響經濟生活。勞保局並補充，此次為簡化申辦流程，土地銀行提供全面e化的服務，請欲申辦勞工多利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用。

更多風傳媒報導

