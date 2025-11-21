勞保會不會破產？賴清德給具體承諾「大家不用擔心」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

賴清德總統今(20)日前往彰化溪州關心公地放領政策執行情形，他強調政府會照顧農民與勞工。對於勞保傳出可能破產議題，賴總統也作出具體承諾，呼籲勞工朋友們不用擔心。

勞保會不會破產？賴清德總統給出具體承諾。（圖／總統府）

談到外界關心的政府勞工保險政策，賴總統說，目前全台灣一共有 1,053萬人參加勞保，他在擔任立委時期，就時常接獲民眾擔心勞保可能會破產的電話，因此蔡英文前總統自2019年起，用公務預算撥補勞保基金，近7年來一共撥補 5,178億元，加上這幾年因為股市上漲、經濟不錯，勞保基金有賺錢，現在基金已經由 7,188億元，成長到1兆 2484億。

廣告 廣告

賴總統指出，昨天行政院長卓榮泰也重申，政府將負最終支付責任，且每3年檢討一次基金財務，政府會根據檢討結果每年撥補，勞保基金將會永續存在，請勞工朋友不用擔心。

賴清德說，政府會照顧勞工，希望勞工能過安定的生活，就像今天宣布的重大政策，目的也是要讓農民過安定的生活，希望大家一起努力。

至於在農用公地放領政策政策方面，賴總統說明，只要符合農地繼續農用，承租人是自耕農，符合國土復育及環境保育等這三項基本條件，就可以申請公地放領。他表示，目前內政部已經成立公地放領審議會，做好準備協助農民提出申請，請大家一起宣傳幫忙，讓這項政策具體落實。

更多FTNN新聞網報導

誰是政界億萬富豪？他們的財產 超乎想像的政治圈

是選票硬？或石頭硬 被罵翻的健保補充保費下一步

觀察／「沒人敢碰的內幕」看房價、台中售地、社會住宅的情仇

