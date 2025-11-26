勞保月領、一次領後重返職場，當心「假退休真工作」觸法！二度就業SOP：4步驟保障權益不踩紅線





台灣高齡化加速，許多勞工領取勞保老年給付後，選擇重返職場，開啟第二段職涯。但要注意，許多人常誤會勞工退休金、老年給付的差異，兩者傻傻搞不清楚：

俗稱「勞退、退休金、勞工退休金」指的是每月提6％的勞工專用戶頭內的錢；

而老年給付才是大家熟知的勞保月領、勞保一次領。

不僅如此，退休後若有再就業的計畫，其中有不少「眉角」，不僅薪水、心理狀態的落差，稍不留神還可能踩到法律紅線！如何保住應有的權益，又不違反勞基法，以下四大重點，幫你一次搞懂：

退休後再回公司上班，考慮清楚了嗎？

台灣高齡化加速，許多勞工領取勞保老年給付後，選擇重返職場，開啟第二段職涯。但要注意，退休後再就業並非單純「回去上班」，其中有不少制度規範，稍不留神可能踩到法律紅線。

廣告 廣告

退休後薪水縮水、角色轉變，並非只有台灣才會遇到。根據日媒《The Golden Line》報導，65歲的田中退休前月薪約台幣15萬，退休後回原公司二度就職成為約聘人員，薪水僅剩4萬多，第一次看到入帳金額，他的心情瞬間跌到谷底。

更令他意外的是，妻子冷冷一句：「你打算拿這點錢在家閒著嗎？」收入驟減、自尊受挫，家庭氛圍也跟著變了。

同樣的挑戰，其實也可能出現在台灣。除了心理落差，更要注意制度眉角，否則不只影響權益，還可能觸法。勞保達人張秘書提醒，以下四大重點必懂：

1、 請領前需精算，並完成「真實」退休

勞保老年給付屬於養老性質的保險，其核心精神是「確實離職並退保」。因此，所有流程的第一步，都必須建立在「終止勞動契約」的基礎上。

● 提早請領，務必先試算

民眾應先評估自身需求。雖然制度允許提前請領（例如 60 歲以8折領取），但這將影響往後餘生的月領金額。建議民眾應先向勞保局試算，確認請領的年金能保障下半輩子的生活品質。

● 必須先辦理「退保」與「停扣」

請領給付的前提是離職。企業必須為勞工同步辦理以下手續：

①勞保、就業保險、職災保險：辦理退保。 ②勞工退休金：辦理停扣。 ③勞工在退保隔日，即可向勞保局申請老年給付。

2、避免「當日退保、隔日加保」踩紅線

許多民眾誤以為「退保隔天申請，申請完可以立刻回去上班」，但張秘書強調，實務上勞保局曾有退件紀錄，原因是這種「剛退保又立刻加保」的行為，容易被視為未真正退休的「形式退保」，也會被勞保局盯上重新檢視投保資格與紀錄。

● 建議安全間隔期

為確保申請順利，避免觸犯「假退休、真上班」的法律風險，建議等到勞保局受理申請、案件進入審核流程後，再由公司以「回聘」方式重新雇用。時程上建議至少間隔約一週，較為安全。

● 重新受雇，年資不延續

退休再就業是「重新受雇」，而非延續原有任用。因此，①勞工需重新簽訂勞動契約，②​原有年資將不延續，民眾需心中有數。

3、再就職的不保vs必保

一旦請領過勞保老年給付，勞工再次就業時的保險身分將發生變化。這屬於制度規範，雇主無法自由調整。

制度改變 規定內容 權益影響 無法再加保 勞保普通事故保險、就業保險、國民年金無法再投保 再次工作僅有職災保障，無法累積普通事故給付（如傷病、生育、死亡給付）。 職災保險 強制投保 即使已領老年給付，只要再受雇，雇主都必須加保職災保險，保費全由雇主負擔。 勞工退休金 仍需提撥 再度受雇者仍適用《勞基法》，雇主必須依法提撥 6% 勞工退休金。

為確保個人權益，勞工應定期上網查詢個人勞退專戶，確認雇主是否確實提繳。

4、切勿誤踩「詐領」紅線

由於勞保申請必須建立「真的終止勞動契約」上，若勞工與雇主只是形式上退保，但實際工作未曾間斷，即可能涉及詐領，雇主與員工都須負起法律責任。

退休不是句點，而是另一種開始。第二職涯不只是薪水縮水的心理落差，更可能牽動家庭關係。如果在台灣，你不希望因為再就業而陷入「收入減少、角色失衡」的雙重壓力，更要把制度規範弄清楚，避免踩紅線、保障權益。

只要掌握本文四大眉角，再就業其實可以更輕鬆、更安心。如果還不確定，直接向勞保局詢問最保險：

1、到勞保局各地辦事處查詢

2.、使用自然人憑證登錄勞保局 e 化服務系統查詢

3、使用行動電話認證登入勞保局 e 化服務系統查詢

本文不授權媒體夥伴

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像

同學50後想住新大樓，捧千萬買淡水卻悲劇了…她勸：中年後買房要割捨「起家厝」情結



