勞保月領、一次領後重返職場，當心「假退休真工作」觸法！二度就業SOP：4步驟保障權益不踩紅線
台灣高齡化加速，許多勞工領取勞保老年給付後，選擇重返職場，開啟第二段職涯。但要注意，許多人常誤會勞工退休金、老年給付的差異，兩者傻傻搞不清楚：
俗稱「勞退、退休金、勞工退休金」指的是每月提6％的勞工專用戶頭內的錢；
而老年給付才是大家熟知的勞保月領、勞保一次領。
不僅如此，退休後若有再就業的計畫，其中有不少「眉角」，不僅薪水、心理狀態的落差，稍不留神還可能踩到法律紅線！如何保住應有的權益，又不違反勞基法，以下四大重點，幫你一次搞懂：
退休後再回公司上班，考慮清楚了嗎？
台灣高齡化加速，許多勞工領取勞保老年給付後，選擇重返職場，開啟第二段職涯。但要注意，退休後再就業並非單純「回去上班」，其中有不少制度規範，稍不留神可能踩到法律紅線。
退休後薪水縮水、角色轉變，並非只有台灣才會遇到。根據日媒《The Golden Line》報導，65歲的田中退休前月薪約台幣15萬，退休後回原公司二度就職成為約聘人員，薪水僅剩4萬多，第一次看到入帳金額，他的心情瞬間跌到谷底。
更令他意外的是，妻子冷冷一句：「你打算拿這點錢在家閒著嗎？」收入驟減、自尊受挫，家庭氛圍也跟著變了。
同樣的挑戰，其實也可能出現在台灣。除了心理落差，更要注意制度眉角，否則不只影響權益，還可能觸法。勞保達人張秘書提醒，以下四大重點必懂：
1、 請領前需精算，並完成「真實」退休
勞保老年給付屬於養老性質的保險，其核心精神是「確實離職並退保」。因此，所有流程的第一步，都必須建立在「終止勞動契約」的基礎上。
● 提早請領，務必先試算
民眾應先評估自身需求。雖然制度允許提前請領（例如 60 歲以8折領取），但這將影響往後餘生的月領金額。建議民眾應先向勞保局試算，確認請領的年金能保障下半輩子的生活品質。
● 必須先辦理「退保」與「停扣」
請領給付的前提是離職。企業必須為勞工同步辦理以下手續：
①勞保、就業保險、職災保險：辦理退保。
②勞工退休金：辦理停扣。
③勞工在退保隔日，即可向勞保局申請老年給付。
2、避免「當日退保、隔日加保」踩紅線
許多民眾誤以為「退保隔天申請，申請完可以立刻回去上班」，但張秘書強調，實務上勞保局曾有退件紀錄，原因是這種「剛退保又立刻加保」的行為，容易被視為未真正退休的「形式退保」，也會被勞保局盯上重新檢視投保資格與紀錄。
● 建議安全間隔期
為確保申請順利，避免觸犯「假退休、真上班」的法律風險，建議等到勞保局受理申請、案件進入審核流程後，再由公司以「回聘」方式重新雇用。時程上建議至少間隔約一週，較為安全。
● 重新受雇，年資不延續
退休再就業是「重新受雇」，而非延續原有任用。因此，①勞工需重新簽訂勞動契約，②原有年資將不延續，民眾需心中有數。
3、再就職的不保vs必保
一旦請領過勞保老年給付，勞工再次就業時的保險身分將發生變化。這屬於制度規範，雇主無法自由調整。
制度改變
規定內容
權益影響
無法再加保
勞保普通事故保險、就業保險、國民年金無法再投保
再次工作僅有職災保障，無法累積普通事故給付（如傷病、生育、死亡給付）。
職災保險
強制投保
即使已領老年給付，只要再受雇，雇主都必須加保職災保險，保費全由雇主負擔。
勞工退休金
仍需提撥
再度受雇者仍適用《勞基法》，雇主必須依法提撥 6% 勞工退休金。
為確保個人權益，勞工應定期上網查詢個人勞退專戶，確認雇主是否確實提繳。
4、切勿誤踩「詐領」紅線
由於勞保申請必須建立「真的終止勞動契約」上，若勞工與雇主只是形式上退保，但實際工作未曾間斷，即可能涉及詐領，雇主與員工都須負起法律責任。
退休不是句點，而是另一種開始。第二職涯不只是薪水縮水的心理落差，更可能牽動家庭關係。如果在台灣，你不希望因為再就業而陷入「收入減少、角色失衡」的雙重壓力，更要把制度規範弄清楚，避免踩紅線、保障權益。
只要掌握本文四大眉角，再就業其實可以更輕鬆、更安心。如果還不確定，直接向勞保局詢問最保險：
1、到勞保局各地辦事處查詢
2.、使用自然人憑證登錄勞保局 e 化服務系統查詢
3、使用行動電話認證登入勞保局 e 化服務系統查詢
本文不授權媒體夥伴
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
同學50後想住新大樓，捧千萬買淡水卻悲劇了…她勸：中年後買房要割捨「起家厝」情結
其他人也在看
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 1 天前
周休三日要來了？勞動部長洪申翰最新回應曝光
台灣工時居高不下，「周休三日」連署於10月7日通過。對此，勞動部長洪申翰24日指出，勞動部目前正在收集各方意見的階段，對不同勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估，也在制度上進行更多的思考和了解。中時財經即時 ・ 1 天前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 23 小時前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 20 小時前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
台南市 / 綜合報導 昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難
日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。中天新聞網 ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 15 小時前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 1 天前
來吉遇見鄒族、奮起湖尋味山城 嘉縣推二日部落文化遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局持續推動「鄒族部落觀光」品牌，以文化、自然與生活體驗為核心，推出台灣好報 ・ 1 天前
涉非法撲克賭局 NBA拓荒者主帥畢拉普斯將出庭答辯
（中央社波特蘭24日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控與黑手黨共謀，涉嫌操縱非法撲克牌賭局，預定今天在紐約市布魯克林聯邦法院出庭答辯。中央社 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
后豐鐵馬道男童遭撞濺血翻白眼 暖醫出手救援
中部中心報導台中知名親子景點，后豐鐵馬道，再傳驚魂意外！一名6歲男童被撞倒地，右耳噴血，甚至間斷翻白眼，情況一度危急。還好一位知名眼科醫師路過，不僅第一時間出手救援，更直擊救護車開不進來、需靠警用機車接駁的"救援亂象"，過程險象環生！后豐鐵馬道警載男童就醫。(畫面來源:徐恩浩醫師授權提供)男童躺在地上，痛得不斷哀嚎，淒厲的哭聲，讓人聽了好揪心！知名眼科醫師徐浩恩，正好路過，連忙上前檢傷！小男童右耳噴血，還或許因為相當緊張，頻頻翻白眼！偏偏這時候，救護車因為道路狹窄，所以進不來！員警到場，搶時間，騎著警用機車，載著小男孩，驚險接駁，趕往700公尺外的隧道口，與救護車會合，徐醫師好人做到底，也騎著車趕來，還幫忙指揮交通，讓救護車順利開出去！后豐鐵馬道男童受傷。(畫面來源:徐恩浩醫師授權提供)事發在23號下午，6歲男童，在台中后豐鐵馬道，九號隧道口步行時，遭50歲吳姓男子，騎單車撞上，男童頭部撞擊地面，因此受傷！警方調查，吳姓男子沒有酒駕，疑似速度太快，見到男童時，來不及煞車，幸好有驚無險，男童就醫後，沒有大礙！但也意外點出鐵馬道緊急救援時的困難與問題。原文出處：后豐鐵馬道男童遭撞濺血翻白眼 暖醫出手救援 更多民視新聞報導新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」新店單車撞機車釀2死！34歲男到院意識清醒突「搶救不治」 父親難接受控"寵物電動車"上路遭罰 投訴民眾反遭"求償3百萬"民視影音 ・ 1 天前
黃國昌涉貪共犯／黃國昌涉貪對價證據浮現 臺雅案關鍵人證驚爆還有2立委拿錢
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿向本刊爆料，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢遭本刊踢爆，才驚覺與他之前聽聞的完全吻合，由於鄭的指述已成為黃國昌涉貪的關鍵對價證據，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭有罪與否，都不會改變黃國昌涉貪的事實，至於其他暗助臺雅案的立委是誰？有待專案小組進一步查明。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 3 小時前
涉貪500萬交保！陳歐珀關百日獲釋 滿頭白髮身形消瘦畫面曝
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導民進黨前立委陳歐珀任內涉嫌收受聯興國際物流公司賄賂約400萬元，並利用立委職權推動《商港法》修法護航業者，還涉嫌詐領助理費，不法所得合計874萬餘元；不僅遭檢方起訴求刑24年2月，更被羈押長達174天，直到今日才獲台北地院裁准500萬元交保並限制出境及住居8個月，還須配戴電子腳環。傍晚陳歐珀辦完交保等程序離開北院，只見他滿頭白髮，整個人消瘦許多。北院表示，陳歐珀於提出新台幣500萬元的保證金後，准予停止羈押，並限制住居，及停止羈押之日起限制出境、出海8月，應遵守不得與同案被告、妻子徐慧諭有任何探詢案情的行為，亦不得與其他同案被告及本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為；對方也必須接受適當的科技設備監控8月，並配戴電子腳環。民進黨前立委陳歐珀。（圖／民視新聞）陳歐珀已在下午5、6點期間辦完交保手續，並走出北院；只見他滿頭白髮，且身體也消瘦一大圈，被記者提問也都沒回答，便搭車離開現場，相關畫面也隨之曝光。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／涉貪500萬交保！陳歐珀關174天獲釋 滿頭白髮身形消瘦畫面曝 更多民視新聞報導醉酒提西瓜刀亂晃！民眾嚇壞急報案 男子供稱......男子光天化日當街縱火！香蕉水瞬間燃爆路口 原因曝光18化妝品檢出蘇丹紅！名單全數曝光 最高可處500萬元罰鍰民視影音 ・ 1 天前
最新／桃園龜山爆警匪追逐！警連開8槍 當場逮到2毒蟲
即時中心／徐子為報導桃園今（24）天上演一場警匪追逐戰！46歲許姓女子今下午3點半在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，沿路危險駕駛，且途中二度衝撞警車，後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口朝輪胎開槍制止逮人，車上搜出海洛因、安非他命、喪屍菸彈與K他命等多種毒品，量不多但種類多。警方開槍還在確認。對此，警方初步說明，今下午15時30分，小檜溪所警員在自強路與三元路攔查違規自小客車，該車拒絕停車受檢立即逃逸，員警立即通報攔截圍捕，該車沿路高速行駛、危險駕駛期間衝撞警車，員警追至龜山區長壽路與忠義路口使用槍械將其輪胎打破，將嫌犯逮捕到案起獲毒品等相關證物。桃園分局副分局長王智瑋表示，員警巡邏盤查違規車輛時，發現該車有毒品器具即喝令駕駛下車受檢，該車拒檢逃逸，且高速行駛意圖衝撞警車，員警見情況危急即朝輪胎射擊8槍，隨即將該駕駛拉下車控制，車內起獲毒品、吸食器等贓證物，全案依涉嫌毒品及公共危險等罪嫌送辦。據了解，有2人被逮，員警擦挫傷無大礙。有網友也在社群平台Threads上指出，龜山剛剛發生警匪追逐，警方當場開數槍。目擊民眾表示，當時看到警方在追逐白色休旅車，車子停下後聽到槍聲，隨後員警持警棍擊破駕駛座窗戶，把駕駛拉出來，當時正在上班，聽到槍響感覺很可怕，讓他趕快躲起來。桃園龜山今天上演一場警匪追逐戰，46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，警方後開槍射輪胎制止逮人，車上搜出毒品。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／桃園龜山爆警匪追逐！警連開8槍 當場逮到2毒蟲 更多民視新聞報導勞長洪申翰宣示：不會讓勞保倒 「撥補入法」可望三讀李四川稱施政非穿著漂亮 蘇巧慧「高衣Q」回應了高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」民視影音 ・ 1 天前
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 18 小時前
NBA》拓荒者主帥畢拉普斯詐賭案拒認罪 近1.6億元交保
拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）現身紐約市布魯克林聯邦法院，對於共謀電信詐欺、共謀洗錢等案件都拒絕認罪，並透過律師否認檢察官所有指控，這兩項罪名最高可判處20年徒刑。現年49歲的畢拉普斯，職業球員生涯戰功彪炳，曾助活塞勇奪總冠軍、榮膺FMVP，被譽「關鍵先生」的他，退休後20自由時報 ・ 1 天前
擔心退休金不足？掌握3關鍵 勞保年金月領破2萬 養老不卡關
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 勞保年金是退休基本保障，但逾半數退休勞工月領不到2萬元，遠低於基本工資，亦不足以支應台北最低生活費。如何提高勞保年金月領金額，成為準備退休勞工最關心的議題。 根據勞保局統計，截至去（2024）年底共有逾187萬名退休勞工領取勞保老年年金，平均領取金額為1萬...Money 錢 ・ 1 天前