勞保條例三讀 政府撥補入法且政府負最後支付責任

立法院會今天(30日)三讀通過勞保條例部分條文，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助，並規範勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。

為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例修正草案，請立法院審議。立法院會30日正式三讀修正通過勞保條例部分條文。修法後，在勞保基金來源中，增訂政府撥補金額及其他財源挹注及相關收入。關於政府撥補金額，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。

三讀條文明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。

為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀條文增訂勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。

此外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強制執行標的，三讀條文也增訂，申請勞工貸款者得檢具保險人出具證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入貸款本金。

民進黨立委王正旭在法案三讀後發言表示，修法後，讓勞工知道政府落實承諾，扛起勞工退休生活，同時兼顧財務穩健、公平正義與保障弱勢。王正旭：『(原音)這一次修法，落實了從前總統蔡英文到賴清德總統的一貫主張：「有政府在，勞保不會倒，勞工領得到」。對於社會關心的投資績效、費率調整等更長遠的改革，我們也透過附帶決議，要求勞動部持續研議。改革不會停步，我們對勞工的照顧更不會打折。法案通過是責任的開始，是為了給全台勞工一個安心的未來。』

國民黨立委廖偉翔指出，修法把政府負擔最終支付責任明文入法，只是給勞工一張最低限度的保單，呼籲政府啟動實質制動改革。廖偉翔：『(原音)入法是為了安民心，改革才是為了保永續，三讀通過後才是真正考驗政府決心的開始，我們要求行政院必須拿出誠意與勇氣，在法制化的基礎上提出更具前瞻性的改革方案。』

民眾黨立委林國成也說，感謝不分朝野共同支持修法，在跨年夜前給勞工一份禮物。