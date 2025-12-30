勞保條例修正三讀通過 明定政府負「最後支付責任」

立法院會於今（30）日三讀通過《勞工保險條例》部分條文修正案，正式將政府撥補機制法制化。新法明定勞工保險財務由中央政府負起最後支付責任，並要求中央主管機關至少每3年檢討一次保險財務狀況，以確保勞保制度能永續經營。

立法院三讀通過《勞工保險條例》部分條文修正案。（圖／資料照）

根據三讀通過的條文內容，勞工保險基金的來源將包含政府撥補金額、其他財源挹注以及相關收入。未來勞保條例修正施行後，中央主管機關必須依據政府財政狀況及保險財務情形，每年編列預算進行撥補，確保基金運作穩定。

勞工保險局。（圖／資料照）

條文中也明確規範，若當年度保險費收入不足以支付保險給付支出時，中央政府應撥入適當經費或提供補助。此外，為了強化財務監控，新法規定中央主管機關在修法後，應至少每3年針對勞工保險財務進行檢討，落實政府對勞保財務的最終支付責任。

另一方面，為保障勞工權益，避免勞工紓困貸款撥付後遭到強制執行，三讀條文增訂相關保護措施。申請勞工貸款者未來可檢具保險人出具的證明文件，於金融機構開立專戶，該專戶將專供存入貸款本金，確保救急款項能實際送到勞工手中。

