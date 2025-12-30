勞保條例修正案三讀通過 勞動部：3面向保障勞工權益

勞保條例三讀通過政府入法承擔最後支付責任(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院今(30)日三讀通過《勞工保險條例》第29條、第66條、第69條修正案，勞動部部長洪申翰強調，本次修法從3方向穩定勞工保險基金流量，確保勞工保險被保險人權益，將「政府撥補及最後支付責任入法」，展現政府確保勞工保險制度穩健運作的決心與承諾。

勞動部說明，本次勞工保險條例修正有3大重點，第1為落實勞工保險被保險人紓困貸款，紓解被保險人短期性經濟困難的目的，定明申請勞工保險被保險人紓困貸款者得開立專戶，供存入貸款本金之用，專戶內的存款，不會被抵銷、扣押、供擔保或強制執行，藉此強化勞保紓困貸款者權益。

廣告 廣告

此外，為確保勞保基金債權，比照現行《勞工職業災害保險及保護法》第25條，保險費及滯納金不適用債務免責等規定，本次修法定明勞工保險的保險費及滯納金，排除其他法律有關債務免責及消滅時效等規定，以確保勞工保險基金的債權，使保險制度穩健發展。

勞動部指出，修法的第2大重點為，定明「政府撥補之金額」與「其他財源挹注及相關收入」為勞工保險基金來源，並由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補勞工保險基金，如遇有當年度保費收入不足支應保險給付支出時，政府應有適當經費撥入或補助。

第3，考量勞工保險為我國重要社會安全制度，為確保該制度穩健運作，及避免突發性的財務危機，本次修法定明勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任，並納入至少每3年定期檢討保險財務機制，以保障勞工老年基本之經濟生活安全。

勞動部表示，勞工保險制度實施逾70年，對於保障千萬勞工生活及促進社會安全扮演著重要角色，政府承諾會負最後支付責任，未來勞動部也會積極爭取，以「不低於過去年度撥補金額」，續編預算挹注勞工保險基金，並搭配多元投資，以增加基金收入，確保勞工保險制度之穩健運作。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好市多2026首波大促銷來了！11款「超甜價」商品1次看

大東京退居第3！世界最大城市「大榴槤」竄升到榜首

家樂福改什麼名字 統一董事長羅智先這麼說

日本觀光客冬天更愛來台灣！日媒調查曝「2大理由」成海外旅遊首選

