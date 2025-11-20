勞保條例修正草案政院通過 撥補入法並明定中央負最終支付責任
為維持勞工保險基金流量，行政院會20日通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，將政府撥補法制化，並明定勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年要檢討財務，而每年撥補金額依政府財政及勞保財務狀況編列預算；此外，是否考慮調整多年沒變動的勞保投保級距，勞動部長洪申翰說，需要綜合考量級距調整可能對勞保財務的影響。
但據2025年的勞工保險普通事故精算報告指出，若未啟動年金改革，勞保基金將在2031年破產，意謂若勞保條例2026年上路，首份勞保財務檢討恐怕要到2028年、即破產前3年才出爐。
行政院長卓榮泰表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自民國109年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，至今已高達5170億，搭配多元投資，基金已達1.2兆規模，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。
卓榮泰指出，而這次修正將政府現行每年撥補作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾，該法案送請立法院審議後，勞動部將與立法院朝野黨團溝通，早日完成修法程序。
修正要點主要包括2項，首先是將政府撥補列為勞工保險基金來源，明定中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；其次，勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，至少每3年檢討保險財務。
立法院17日審查「勞保條例」修正案時，政院尚未提出對案，19日晚上臨時更新議程，新增「勞保條例」修正案，並在昨日院會火速通過。行政院發言人李慧芝解釋，勞動部討論已久，而行政院議程會視討論狀況滾動式調整議程；洪申翰也指出，勞動部與行政院一直有在研議。
看更多 CTWANT 文章
雲林03:43發生規模4.3地震 最大震度4級
麥當勞經典奶昔睽違9年回歸！一喝口感不對勁 他懷念「碎冰版」引爆網友回憶
從A到C槽的距離！電腦磁碟槽命名藏歷史「為何電腦從C槽開始」 網友感嘆：那是我們的DOS年代
其他人也在看
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 18 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 16 小時前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勞動部發錢了！ 政府補助「3假別薪資」 請領資格一次看
年底將至，勞動部特別提醒全國企業主，凡已先行墊付員工的「3假別薪資」，符合資格則可向政府申請補助，建構更友善的職場環境。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
2025聖誕節活動一覽｜新北耶誕城、台北信義、中山區聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～東京聖誕市集、香港迪士尼...國外聖誕節有看頭
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年夏季聖誕節後，在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
北市信義雙屍命案新進展 富家女藥頭上游身分曝光！法院裁定收押
37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友，上月25日雙雙陳屍在永吉路一處豪宅客廳內，桌面上留有愷他命、卡西酮等多種毒品。檢警溯源，從死者手機揪出藥頭蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人，均諭令交保，18日再拘提蘇女上游藥頭李姓男子，訊後聲押，法院裁定收押不禁見。鏡報 ・ 1 天前
她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁
菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指......風傳媒 ・ 11 小時前
報警車牌被冒用還是收14張罰單 警：開單後才報案
台北市 / 綜合報導 台北一名車主，日前收到14張罰單，其中10張由高雄苓雅分局開出，共八萬多元，但他表示自己車牌被冒用，已經在開單前兩天告知員警並且到派出所報案，不懂為何一個多月後還收到罰單，對此苓雅分局強調，車主是在開單後才報案，可能是罰單製作需要時間才引發車主誤會，已經請對方透過相關單位申訴舉證。員警攔查併排停車，但違規的黑車駕駛猛踩油門拒檢逃逸，員警也追了上去，怎麼攔黑車就是不停，還沿路違規，沒多久消失在員警視線，事後員警通知違規車主，對方表示，自己車牌遭冒用，人在台北的陳姓車主說，一口氣收到14張罰單，有10張是高雄苓雅分局開出，興中二路上併排停車、未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道等等，沿路違規至中山路成功橋，一共8萬6千3百元，車主不明白，開單前兩天已經報案車牌被冒用，也跟員警告知，事發當下人車都在北部，為何快一個月後還是收到一疊罰單。其他民眾說：「只要可以舉證車牌是被盜用，就應該不用受罰了，莫名其妙收到罰單哪一個人不會去投訴。」實際求證員警則表示，違規案發生在10月7日，當天就開單舉發並同時通知車主，8日對方才到派出所報案，由於罰單製單作業需要時間，製單日期寫的是10月10日，才會引發車主誤會。苓雅分局成功所長陳昀辰說：「本分局警組通知車主陳姓男子，惟陳男並未至所說明，本分局依法告發沿途交通違規10件。」警方強調，車主是知道自己被開單後，才報案車牌被冒用，後續已經請當事人透過相關管道申訴舉證。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
69歲住戶來不及逃! 花蓮出租公寓火警1死3嗆傷
生活中心／綜合報導花蓮國富九街，靠近慈濟醫院一棟出租公寓，昨晚發生死亡火警，造成1死之外還有3人嗆傷，其中一人仍昏迷，起火的201號房迅速竄出火苗，還有爆炸聲，行動不便的69歲住戶來不及逃生，被發現時已經失去生命跡象，其他住戶倉皇逃生，甚至有人連衣服都來不及穿。濃濃黑煙不斷竄出來，鐵窗也被燒到焦黑，連冷氣機都融化變形，花蓮這棟出租公寓，周二晚間發生火警，起火的201套房，住戶是行動不便的69歲男子，可能來不及逃生，被發現時已經OHCA，送醫後宣告不治。住戶：「樓下阿伯說，樓上怎麼那麼多煙，一下子我開房間的門，都是黑煙的，我就趕快關起來從窗戶跑出來。」目擊者張先生：「滿大的，那個聲音那個火，火苗都衝出窗外來了，有聽到爆炸聲，有，我有聽到爆炸聲，那個男人沒有穿衣服就跑出來了，我把我衣服給他穿。」起火點２０１號房，連冷氣都被燒到融化（圖／民視新聞）還有人倉皇逃生，連衣服都來不及穿，事發在花蓮國富九街，由於大多是輕隔間、木頭地板，火勢一發不可收拾，造成1死，1昏迷，另有2人輕度嗆傷。這棟公寓靠近慈濟醫院，租客大多長期回診的老人或病患。不幸死亡的69歲男子，半年前開刀後才入住，沒想到卻遇上死亡火警，有住戶懷疑可能是暖氣釀禍。２０１號房住戶行動不便，可能逃生不及送醫後宣告不治（圖／民視新聞）花蓮消防局自強分隊長游明信：「201我們水線進入的時候，火勢在他的屋內已經呈現出燃燒，在入口的部分，他的隔間門已經燒起來。」屋主：「那還有後面的鄰居，他一看到黑煙，然後當下打給我，我就要求馬上幫我打119，我馬上趕過來。」這棟三層樓的出租套房被隔成12間出租，月租5千元，不過，事實上，合法的部分只有2層樓3間房，已經要求屋主限期改善，並且開罰。原文出處：花蓮深夜惡火吞噬出租公寓！ 69歲住戶來不及逃喪命 2人嗆傷 更多民視新聞報導快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人新北男警校園與9同志壞壞！上傳激戰片檢方不忍了民視影音 ・ 1 天前
一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死
社會中心／趙永博 花蓮報導竟然有陌生男子離奇死在車內！案件發生在花蓮吉安鄉，一名工廠老闆18號早上，剛坐自己的吉普車，就聞到一股異味，一回頭竟然看到有陌生男子倒在後座，明顯身亡，老闆嚇壞了，立刻報警。警方初步研判，疑似因為天氣冷，男子躲進車內，但猝死原因還要再釐清。警方獲報，來到工廠停車場，一開車門，就看到一名男性遺體。車主嚇壞了，根本也不認識死者，警方隨後將遺體抬下車。但這名男子怎麼跑到車上的，調閱前幾天監視器，當時他先是走進派出所。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）向警方問路，說是要去附近找朋友，離開後他走進工廠，就再也沒出來。事發在花蓮吉安鄉光華村，這名工廠老闆，18號早上8點多，正準備開停在廠區的吉普車外出，才剛上車，就聞到一股異味，結果回頭一看，驚見有陌生人躺在後座，一動也不動，明顯死亡，嚇得趕緊報警。根據了解，死者姓劉、64歲，鑑識人員初步判斷沒有外傷外力，研判16號天氣轉冷，可能是避寒躲進別人車子。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）為何會進入他人車輛，猝死原因又為何，種種疑點有待釐清。但對車主來說，可能得花好些時間，才能平復心情。原文出處：一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死 更多民視新聞報導毒駕唾液快篩3程序即起實施 拒測罰18萬、吊照2年「傅氏王朝」將瓦解？傳民進黨2026合作張峻戰花蓮 徐國勇回應了後座出現陌生人屍體！花蓮車主嚇壞報警 初判死因竟是…民視影音 ・ 7 小時前
不敵豪大雨 基隆永康里逾50年老樹傾倒壓毀民宅
基隆市 / 綜合報導 基隆連日大雨，安樂區的永康里，發生老樹傾倒意外，直接重壓民宅遮雨棚，還好沒人受傷！區公所和國產署緊急到場處理，第一時間先鋸斷樹幹，減輕壓力，同時在樹根上方鋪上帆布，防止傾斜擴大，之後等天氣放晴，才能再研究怎麼進場清除。但里長更擔心的是，里內還有一棵百年老樹，就在民宅旁，如果抓不住山坡地，很可能再度發生傾斜意外！連根拔起歪斜傾倒，大約兩層樓高的巨大老樹，橫躺在山坡上，民宅的鐵皮屋頂，遮雨棚的支撐柱，全被壓得扭曲變形，基隆市安樂區永康里里長陳銘坤說：「區公所沒有把上面的那些樹枝跟枝幹，大部分都給鋸除的話，這邊可能撐不住，減輕了很多重量，最起碼說不會立即塌下來。」帆布鋪在樹根上，就怕雨一直下，樹根底部被掏空，老樹可能繼續往下滑，直接衝到更下方的民宅，基隆市議員(民)吳驊珈說：「永康里內其實有非常多這種老樹，長得非常大，可是它的修剪的話真的是要長期來修剪，不然的話，它這樣子，它抓土的範圍不夠大的時候，當它的樹葉長得太茂盛，就會重心不穩就會倒下來。」基隆連續幾天大雨，安樂區崇德路40巷，超過50年的老樹，凌晨突然傾倒，區公所第一時間，緊急先鋸斷樹枝，因為老樹重量，超過3.5噸重，地點又在山坡地，救災通道狹窄，現場空間有限，吊車根本無法靠近。立委王正旭服務處副主任潘俊宏說：「工程人員說他們可能沒有辦法這樣子一一地這樣進來，一個一個這樣搬出去，因為可能那個量體太龐大，所以國產署目前才說，他們先把它固定住，然後等雨勢稍緩的時候，可能再看看，能不能出大的吊車，進來把它吊出去。」兩年內第三棵老樹傾倒，距離不到廿公尺的邊坡，還有一顆百年老樹，就長在民宅旁邊，更讓里長擔心，厚實的樹幹，如果撐不住重量傾倒，就會壓到下方民宅，老樹，周邊土地大多為國有地，里內目前還有七八棵老樹，年復一年被忽視，很怕哪天大雨或強風一來，又會發生傾倒意外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
衛福部將2次組改 石崇良：整合長照及社家業務
（中央社記者曾以寧台北20日電）面對少子女化與高齡化，衛生福利部長石崇良今天表示，除了成立兒家署，也將整合長照與社家署業務，盼社家署新署長周道君以其醫政及法制經驗，在衛福部第2次組改擔任樞紐。中央社 ・ 13 小時前