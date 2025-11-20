勞保條例修正草案政院通過 撥補入法並明定中央負最終支付責任

行政院會20日通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，明定勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任。圖為民眾至勞保局台北辦事處洽公。（圖／本報資料照片）

為維持勞工保險基金流量，行政院會20日通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，將政府撥補法制化，並明定勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年要檢討財務，而每年撥補金額依政府財政及勞保財務狀況編列預算；此外，是否考慮調整多年沒變動的勞保投保級距，勞動部長洪申翰說，需要綜合考量級距調整可能對勞保財務的影響。

但據2025年的勞工保險普通事故精算報告指出，若未啟動年金改革，勞保基金將在2031年破產，意謂若勞保條例2026年上路，首份勞保財務檢討恐怕要到2028年、即破產前3年才出爐。

行政院長卓榮泰表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自民國109年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，至今已高達5170億，搭配多元投資，基金已達1.2兆規模，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

卓榮泰指出，而這次修正將政府現行每年撥補作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾，該法案送請立法院審議後，勞動部將與立法院朝野黨團溝通，早日完成修法程序。

修正要點主要包括2項，首先是將政府撥補列為勞工保險基金來源，明定中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；其次，勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，至少每3年檢討保險財務。

立法院17日審查「勞保條例」修正案時，政院尚未提出對案，19日晚上臨時更新議程，新增「勞保條例」修正案，並在昨日院會火速通過。行政院發言人李慧芝解釋，勞動部討論已久，而行政院議程會視討論狀況滾動式調整議程；洪申翰也指出，勞動部與行政院一直有在研議。

