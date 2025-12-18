勞保條例初審通過 中央政府負最終支付責任入法

中央政府負勞保最終支付責任入法有譜！立法院社會福利及衛生環境委員會18日初審通過勞保條例，明定「政府撥補金額」、「其他財源挹注及相關收入」，且收不抵支時，就應有「適當經費」撥入，且中央政負勞保財務最後支付責任，朝野委員已有共識順利通過初審，召委廖偉翔表示，最快可望在今年底年前完成三讀。

立法院18日審查《勞工保險條例》部分條文，最後勞動部及立委共識之下並未有保留條文。此次增加勞工可開立專戶並存入勞保紓困貸款、避免遭扣押外，也增加若保費及滯納金欠費逾5年仍需要繳清才能領取給付。勞動保險司長陳美女表示，部分雇主為勞保被保險人，欠繳保費後久未繳納再來申請給付，近年有法院認定為保費請求權已逾時效，要求勞保局應發給付，因此明定未繳清保費及滯納金就先暫行拒絕給付，至於勞工只要提出扣繳證明即可領取給付。

初審通過《勞工保險條例》也新增勞保基金來源包括「政府撥補」、「其他財源挹注及相關收入」等，並提及若勞保基金收不抵支持應有「適當經費」撥入，且中央政負勞保財務最後支付責任。

立法院18日審查《勞工保險條例》部分條文，最後勞動部及立委共識之下並未有保留條文。（林良齊攝）

立委郭國文說，贊成除了預算撥補以外，如菸捐協助全民健保、房地合一稅及遺贈稅支持長照基金等，勞動部可尋求國安基金獲利、就安基金附加移工制（EXTRA）等就安費協助勞保基金。

陳美女說，目前其他財源初步思考為「捐贈」，至於政府其他收入若允許會積極爭取並待後續討論。

