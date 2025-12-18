勞保條例初審過關，不怕破產了？撥補法制化只增不減 他曝缺口5500億起跳

軍公教年金改革（年改）上路7年多爭論再度浮上檯面，立法院上周三讀通過停砍公教年金法案，但民進黨政府是否採取「不副署」等方式應對，備受各陣營關注；另一方面，立法院衛環委員會今（18）日初審通過攸關一般勞工的「勞保條例修正草案」，將政府撥補法制化，勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。對此，媒體人黃揚明諷刺道，勞保基金一旦破產，國家財政勢必格外沉重，法案三讀時，行政院要不要也「不副署」處理？

​軍公教年金改革所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿，數度強調停砍公教年金僅並非要回到年改前的水準，僅是停損；對於民進黨政府數度示警，修法恐導致退撫基金提前破產，屆時近7000億元的缺口恐轉嫁全民負擔，有軍公教團體則對比勞保撥補提出反駁，親民黨17日也在臉書指出，政府提出的停砍年金恐衝擊國家財政的疑慮形同是雙重標準，政府近3年每年撥補勞保基金超過千億元，被視為社會改革與永續責任，為何撥補公教退撫基金就是財務虧損或衝擊？

勞保撥補法制化 「政府撥補」正式納入基金來源

針對勞保議題，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條條文修正草案，並函請立法院審議，社福及衛環委員會今歷經朝野2小時討論，最終初審通過，條文將政府撥補法制化，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。

針對勞保基金來源，現行條文並未正式納入「政府撥補」，初審通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。對此，黃揚明今在臉書引述相關報導直言，修法後未來政府承擔勞保財務最終責任，待2031年勞保基金破產後，中央預估至少要承擔5500億元以上（此為2024總支出，今年以後只會多、不會少），國家財務將格外沉重，屆時法案三讀，行政院長要不要也不副署處理？「當然不會，因為這是行政院的版本。」

