勞保破產倒數，千億撥補入法卡關？負債年暴增1.7兆 勞動部沒提案綠委開罵

近來停砍軍公教年金（所得替代率）議題再度成為政壇攻防及輿論焦點，頻被提及屢屢獲得撥補的勞保基金，破產大限雖從2028年延後至2031年（民國120年），但在高齡、少子化加之通膨的情況下，據主計總處截至今年6月底止，勞保潛藏負債超過13.5兆元，1年之間暴增1.7兆元。為此，多位國民黨立委提案修正《勞工保險條例》，要將勞保撥補法制化；也提出相關修法的民進黨立委楊曜17日則在臉書直言，中央部會應提出自己的版本，但可惜沒有看見執政團隊對於守護勞工退休生活的決心。

根據勞動基金運用局數據顯示，截至去（2024）年11月止，勞保基金規模已達1.1兆億元；今年1月，勞保最新精算報告出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度二度延後，從2028年延後至2031年，但潛藏負債仍從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元；截至6月底，勞保基金潛藏負債已暴增至逾13.5兆元，較去年同期增加約1.7兆元，這也連帶影響我國各級政府潛藏負債也同步上升至20.5兆元，正式突破20兆元關卡。但對此，勞動部長洪申翰曾表示，2031年破產的前提是勞保基金收益不高，但近年基金收益達6％，若加上政府撥補，未必會在2031年破產。

勞動部：對勞保撥補法治會採取開放態度

為此，國民黨立委許宇甄、王育敏、羅廷瑋、徐欣瑩、翁曉玲、王鴻薇，民進黨立委蔡其昌、陳秀寳、楊曜、蔡易餘、王美惠，以及民眾黨立委林國成等人提案修正勞工保險條例第66條及第69條文，增列政府撥補為勞工保險基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1000億元；勞工保險財務由中央政府負最後支付責任等。對此，勞動部長洪申翰17日列席立法院社會委員會審查勞工保險條例時表示，對勞保財務政策、實際作法，政府就是持續撥補、負最終責任，對於朝野立委提出的法制化修法則採取開放的態度，並本於權責提供意見。

至於是否會將每年政府撥補金額入法，洪申翰表示，勞保財務問題涉及勞工退休保障，勞動部很願意跟朝野立委一起討論，但受限於《財政紀律法》，沒辦法讓固定金額入法，他提到，去年政府撥補1300億元，今年1200億元，還加上《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》100億元挹注，這幾年撥補勞保基金額度均逾1000億元，勞動部會盡力爭取越來越高的撥補額度。17日審查會中，國民黨立委王育敏表示，若勞動部反對撥補固定金額入法，如何讓勞工安心、不需要擔心領不到錢？

主張修法的楊曜質疑，政府先喊出國家在、勞保不會倒，並持續撥補，但勞動部仍不願提出修法版本，相當不負責任；會後他則在臉書強調，讓勞工老有所養是政治工作者的責任，他這屆任期之初就提出《勞工保險條例》的修法版本，要將「政府撥補」及「勞保年金政府承擔最終給付責任」等文字寫入法律，待修法通過後政府就無法規避責任，讓退休勞工能夠安心。他直言，中央部會應要提出自己的版本，除表達對議題的見解外，也展現政府的態度，但可惜的是沒有看見執政團隊對於守護勞工退休生活的決心。

