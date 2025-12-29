勞保紓困貸款已撥款逾30億元 最後倒數即將截止

〔記者李靚慧／台北報導〕需要申辦貸款的勞工請注意，115年勞保紓困貸款即將在115年1月2日截止受理，僅剩最後5天，申請方式包含線上申辦及分行辦理，若習慣至銀行申辦的民眾，須留意元旦放假無法申請，務必把握申辦時機。勞保局統計，截至上周5已撥款逾30億元，只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續，款項約7個工作天會撥入帳戶，原則上會在農曆春節前收到貸款。

根據勞保局統計，115年勞保紓困貸款截至114年12月26日下午4時止，申請件數9萬9518件，已經核准件數7萬5675件；撥款件數3萬218件，金額30億1907萬元。

為協助經濟困難的勞工「好過年」，勞動部今年提早開辦115年度勞工紓困貸款，至115年1月2日截止，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，依據目前利率，前6個月每月僅需繳利息180元，自第7個月開始每月繳本息3427元。

至於申貸資格，計算至受理截止日115年1月2日為止，參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。也就是即使過去申辦過勞保紓困貸款，只要在申辦期間內還清舊欠本息，且符合本次申請資格條件，還是可以再申辦。

符合申請資格的勞工，無須出門，至土地銀行入口網站(https://oi.landbank.com.tw/labor)即可直接線上完成申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃；如果習慣至銀行辦理，可至土地銀行各地分行申辦。申請後可透過該行網站查詢辦理進度及核定結果。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續，款項約7個工作天會撥入帳戶，原則上會在農曆春節前收到貸款。

勞保局提醒，勞保局或土地銀行絕不會通知以ATM進行任何操作，若收到不明的簡訊連結也不要任意開啟，以免個資遭竊取，若有疑問可撥打勞保局電話代表號(02)23961266，或165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。

