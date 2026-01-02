勞保紓困貸款截止 3天暴增1.2萬件申請！總金額達125億

勞保紓困貸款1月2日下午4點截止申請。示意圖。廖瑞祥攝



年關前最後一波「搶錢潮」！勞保紓困貸款申請進入倒數，承辦的土地銀行統計顯示，從12月31日到1月2日短短三天，全台申貸件數新增12247件申請。今（1/2）日為最後申請日，不少勞工一早湧入分行排隊。

土地銀行指出，截至12月31日上午，勞保紓困貸款累計申請約11萬3千多件；至1月2日下午，申請總數已達12萬6077件，短短三天暴增逾一成，顯示不少民眾在年關壓力下選擇最後關頭出手，初步估算，申貸總金額約125.8億元，其中已核准9萬7,218件、金額約97.1億元。銀行強調，上述為即時彙整數據，仍須納入1月2日當天臨櫃、郵寄及部分線上案件，最終數字可望再微幅增加。

廣告 廣告

為因應爆量申請，土地銀行宣布全台分行加班收件，一般櫃檯業務雖於下午3點30分結束，但勞保紓困貸款臨櫃受理延長至下午5點；線上申請系統也開放到晚間23時59分，只要在期限內完成送件即視為成功。不過，銀行提醒最後一日使用人數暴增，系統恐出現壅塞，呼籲民眾避免拖到最後一刻。

此次勞保紓困貸款由勞動部勞工保險局辦理、土地銀行承作，每人最高可貸新台幣10萬元，貸款期間3年，年利率2.165%，並採前6個月僅付利息、不還本金，自第7個月起按月平均攤還本息。申請資格須同時符合勞保年資滿 15年、無欠繳保費與滯納金，且未有未清償的勞保紓困貸款紀錄，或曾申貸但已全數清償者。

土地銀行也回顧，自2003年起承辦勞保紓困貸款至今已第23年，近年持續強化數位化流程。以去年為例，受理10萬4,712件、金額約104.58億元，其中逾99%透過線上申請並自動撥款，顯示數位服務已成主流，也讓勞工在關鍵時刻更快取得周轉資金。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來