勞保紓困貸款每人最高10萬元！12/15開辦怎麼申請、利息多少、撥款時間一次看｜Yahoo補助通

勞保紓困貸款最高10萬，有需要的各位不要錯過！年關將至，勞動部為協助經濟困難的勞工朋友好好過年，推出勞保紓困貸款（全稱勞工保險被保險人紓困貸款）。那麼勞保紓困貸款怎麼申請？申請何時截止？勞保紓困貸款利息要多少？撥款多久下來？勞保紓困貸款沒還會怎樣？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解。

勞保紓困貸款目的在於幫助經濟困難的勞工度過年關，有需要的朋友可以善加利用。（示意圖／Getty Images）

勞保紓困貸款額度多少錢？利息怎麼算？

為了讓生活艱辛的勞工能夠好好過年，勞動部每年皆會推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，提供有勞保的人一筆應急的費用，2026年最高可以申貸10萬元。根據勞保紓困貸款Q&A，勞工朋友可以在貸款資訊「貸款金額」欄，點選右邊三角形符號，自選不同的貸款金額，也就是不一定要貸滿10萬元。貸款期間為三年，年利率目前是2.165%，之後每年1月與7月第一個營業日，會按勞工保險基金定存平均年利率＋代辦銀行手續費率公告調整年利率計算。

勞保紓困貸款哪些銀行可以申貸？申請時間為何？

2026年可以申請勞保紓困貸款的銀行為「土地銀行所屬分行或其委託之金融機構」，例如土地銀行在連江縣馬祖地區沒有營業據點，因此委託連江縣農會受理，連江縣農會電話：0836-22127、地址：連江縣馬祖南竿鄉清水村100號。

勞工朋友申請時，任何一家土地銀行均可申請，不限於戶籍地或工作所在地的土地銀行。

勞保紓困貸款申請時間為何？

請注意，勞保紓困貸款2026年的申請時間，依據不同申請管道有些許差異。

線上申請： 2025年12月15日上午8時～2026年1月2日下午11時59分。

臨櫃申請： 2025年12月15日～2026年1月2日，每個上班日的上午9時至下午5時。

郵遞申請：2025年12月15日～2026年1月2日，以郵戳為憑。

勞保紓困貸款申貸資格是什麼？

那麼，申請勞保紓困貸款究竟要符合哪些資格條件？勞動部明定，勞工必須同時符合以下條件，且每人每年僅限申請一次：

生活困難需要紓困。

參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日即2026年1月2日止）。

無欠繳勞工保險費與滯納金。

未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已繳清貸款本金和利息。

未請領老年給付、終身無工作能力之失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金。

勞保紓困貸款怎麼申請？要準備哪些資料？

確認符合勞保紓困貸款申請資格的朋友，接著可以選擇「線上」、「臨櫃」或「郵遞」任一方式進行申貸，申請方式及所需資料不盡相同，以下詳細說明。

線上申請

勞保紓困貸款線上申請必備資料。（圖片來源／土地銀行）

臨櫃申請

被保險人在2025年12月15日～2026年1月2日每個上班日的上午9時至下午5時，攜帶應備資料，親自前往土地銀行所屬分行或其委託之金融機構，提出申請。

原為土地銀行存戶： 申請書、被保險人印章、土地銀行存摺、被保險人身分證正本與正反面影本一份、填妥收件人姓名和住址並貼足郵資的掛號回郵信封。

原非土地銀行存戶： 申請書、被保險人印章、被保險人身分證正本及正反面影本兩份、健保卡或駕照正本與正反面影本一份、填妥收件人姓名和住址並貼足郵資的掛號回郵信封。

委託親屬協助辦理者：如被保險人因傷病診療期間無法親自辦理，應委託三親等內之親屬，攜帶申請書、被保險人印章、委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿或其他足資證明被保險人及受託人親屬關係之文件、受託人印章、受託人身分證正本與正反面影本一份辦理。

特別提醒，核定通過後，被保險人仍應於核定日起30日內，依自身情形（是否為土地銀行存戶）攜帶上述所提的相關文件，親赴原申請分行辦理簽約對保與撥款手續。

郵寄申請

被保險人在2025年12月15日～2026年1月2日，填妥申請書並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構。等核定通過後，再根據是否為土地銀行存戶，攜帶相關文件，親赴原申請分行辦理簽約對保和撥款手續。

勞保紓困貸款撥款多久會下來？

自土地銀行送件至勞保局後，正常案件約七個工作天可獲核定（合格或不合格），勞工朋友可自行至土地銀行入口網站查詢進度。勞保局提醒，網路及郵遞申請者，會收到電子郵件或手機簡訊通知核定結果；臨櫃申請者，如為核定合格者，因申請時已完成對保開戶手續，故不另發送通知，土地銀行會直接進行撥款作業，不合格者才會發送電子郵件或手機簡訊通知。

核定通過後，已有土地銀行帳戶者，土地銀行會在核定通過後約七個工作天撥款；無土地銀行帳戶者，則應於核定通過起30日內辦理開戶，完成後約七個工作天，土地銀行會撥款。撥款次日，勞保局會發送電子郵件或手機簡訊通知，亦可上土地銀行入口網站查詢。

勞保紓困貸款還款方式為何？

勞保局說明，自撥款後的次月起，會從借款人的土地銀行帳戶按月扣款；若有需要，亦可提前償還本金與利息。貸款期間三年（36個月），還款方式前六個月，按月付息不還本；第七個月起，按月平均攤還本息。舉例來說，若小虎貸到最高金額10萬元，按照目前利率2.165%計算，前六個月每月須繳利息180元，第七個月開始每月須繳本息3427元。

勞保紓困貸款沒還會怎樣？

紓困貸款公告寫明，勞工紓困貸款沒還，除了影響個人信用，被保險人或其受益人請領老年給付、死亡給付或終身無工作能力失能給付時，款項也會被勞保局直接扣減來償還債務。

勞工朋友若有其他問題，可以查找「紓困貸款Q&A」確認，或致電勞保局服務專線(02)2396-1266、土地銀行客服專線(02)2314-6633洽詢。

撰稿記者：吳怡萱

核稿編輯：廖梓鈞

