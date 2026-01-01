勞保紓困貸款1/2申請截止 已逾11萬件

（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞保紓困貸款提供有勞保年資15年以上者申貸，截至昨天下午4時已逾11萬件申請、6萬多件撥款。勞動部勞工保險局提醒，明天為申貸期限最後一天，有需要者把握申請時間。

勞保局開辦115年勞保紓困貸款，每人最高可貸新台幣10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

根據規定，只要是參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，都可申請115年勞保紓困貸款。

不過，若是已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

根據統計，截至昨天下午4時止，申請件數已11萬6937件，已經核准件數8萬8459件，撥款件數6萬902件，金額60億8291萬元。

勞保局提醒，勞保紓困貸款申請期限至明天為止，土地銀行已提供全面e化的服務，勞工可多利用網路申請，只要使用手機或電腦，就能直接在線上完成申請及簽約對保等作業，有需要者把握時間申請。（編輯：管中維）1150101